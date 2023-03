Oscar 2023: así se veía Michelle Yeoh cuando fue reina de belleza

Se acerca la gala de los premios Oscar 2023, por lo que se están viralizando datos curiosos de muchas de las películas nominadas, o bien de las estrellas que aspiran a una presea, como es el caso de la actriz Michelle Yeoh, quien protagoniza la cinta "Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo", que se sabe que antes de saltar a la fama fue una reina de belleza. Muchos se preguntan cómo se veía y qué fue lo que la hizo comenzar en el mundo del espectáculo para que ahora sea una de las favoritas para la próxima entrega de estatuillas.

El mes pasado la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos dio a conocer sus nominaciones para los premios Oscar, una de las que destacó fue "Everything Everywhere All at Once", nombre en inglés, debido a que estuvo en 11 categorías, siendo la que más postulaciones tuvo para la entrega 95 del galardón. Entre las diferentes ternas en las que está, se encuentra "Mejor actriz" para Michelle Yeoh, quien es una de las grandes favoritas, ya que se ha llevado varias estatuillas por el personaje de "Evelyn Wang".

Así se veía como reina de belleza Michelle Yeoh, ahora nominada al Oscar

El camino que ha recorrido la actriz ha sido largo, pues antes de pisar los escenarios y los foros de grabación fue reina de belleza de su país natal. Michelle Yeoh Choo-Kheng, nombre completo de la artista, nació en la ciudad de Ipoh, Perak, en Malasia, el 6 de agosto de 1962, pero se fue a estudiar ballet y jazz en Inglaterra. Un día durante sus vacaciones, la celebridad regresó a su nación para encontrarse que su madre, Janet, la había inscrito en el concurso en 1983.

Michelle Yeoh fue Miss Malasia 1983 Foto: Captura de pantalla

La actriz narró en el programa “The Graham Norton Show” que su mamá también había convencido a su hermano para que la ayudara a persuadirla. "Ella me había registrado para Miss Malasia. De hecho, firmó el formulario, así que técnicamente, no soy legítima", destacó la actriz haciendo reír a la audiencia y a los invitados, quienes le dijeron que a pesar de ello se convirtió en una reina de belleza. "Lo hice para callarla ( a su mamá). Porque ella no se detendría por eso, así que hicimos un trato 'Si hago esto, nunca volverás a hacer algo así'", indicó.

Michelle Yeoh ganó Miss Malasia 1983, por lo que tuvo la oportunidad de representar a su país en Miss Mundo. Aunque no logró figurar dentro de la competencia, la celebridad comenzó a trabajar en comerciales, siendo el primero con Jackie Chan, quien comenzaba a destacar en Asia. Debido a este proyecto, la malaya decidió dedicarse a la actuación, por lo que años después volvería a compartir escenario con el actor y artista marcial en películas como "Twinkle, Twinkle, Lucky Stars" (1985) y "Supercop" (1990).

De hecho Jackie Chan y Michelle son grandes amigos. El protagonista de "El esmoquin" al saber que la actriz estaba nominada al Oscar le escribió un mensaje, en donde le reveló que los directores de "Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo", Dan Kwan y Daniel Scheinert, lo habían buscado a él primero para estelarizar la película, sin embargo, debido a su apretada agenda no pudo y por eso hoy, la artista y ex reina de belleza, de 60 años, está siendo reconocida mundialmente por el público y la crítica.

