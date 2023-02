"Todo en todas partes al mismo tiempo", la película más nominada de los Oscar 2023: dónde verla y de qué trata

El gran evento para celebrar y galardonar al séptimo arte se celebrará el próximo 12 de marzo de este 2023. Los premios Oscar 2023, que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas volverán al Dolby Theatre de Los Angeles, y e la gala se podrá ver desfilar a los actores que integraron los elencos de las películas más reconocidas, entre las que destaca "Todo en todas partes al mismo tiempo", la más nominada y que muchos se preguntan dónde verla y de qué trata.

A la cinta sólo le faltó hacerse de la nominación a mejor Mejor Actor para estar en las principales categorías, pues fue elegida en: Mejor Película, Dirección, Actriz (Michelle Yeoh), Actriz de Reparto (Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu), Actor de Reparto (Ke Huy Quan), Guion Original y Edición. Además, el filme también fue mencionado en las categorías de Mejor Vestuario y maquillaje, Banda Sonora y Canción Original.

Foto: Diamond Films

"Todo en todas partes al mismo tiempo", dónde verla

"Everything Everywhere All at Once", su nombre en inglés, compite como mejor película y de acuerdo con la crítica se coloca como una de las favoritas. Las cintas con las que se enfrenta son: "Sin novedad en el frente", "Almas en pena de Inisherin", "Avatar: El sentido del agua", "Elvis", "Los Fabelman", "TÁR", "Top Gun Maverick", "El triángulo de la tristeza" y "Ellas hablan".

La también conocida en las redes sociales como "Todo a la vez en todas partes", se lanzó en el 2022, sin embargo, en febrero de este año se dio a conocer que en México habría un reestreno en salas de cine, y actualmente todavía se puede encontrar en algunos estados, incluida la Ciudad de México. Además, en Latinoamérica y nuestro país está disponible en renta en Prime Video, YouTube, y Google Play.

El elenco del filme dirigido por Dan Kwan y Daniel Scheinert, que también fue uno de los más nominadas a los Golden Globes 2023, es liderado por la actriz malaya de origen chino Michelle Yeoh, quien interpreta a la protagonista Evelyn Wang. Ella es acompañada por Ke Huy Quan, que da vida a Waymond Wang y Stephanie Hsu, con el papel de Joy Wang, mientras que la reconocida Jamie Lee Curtis es Deirdre Beaubeirdra.

¿De qué trata la película más nominada?

"Cuando una ruptura interdimensional altera la realidad, Evelyn (Michelle Yeoh), una inmigrante china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso mientras el destino del mundo pende de un hilo", se puede leer en la sinópsis.

SIGUE LEYENDO:

Avatar: ¿Cuántas películas hay de la exitosa saga de James Cameron?

Tár: ¿Cuántos cargos enfrenta Alec Baldwin, actor que aparece en la película nominada a los Premios Oscar?

Estas son las 24 películas nominadas al Oscar 2023 que puedes ver en streaming