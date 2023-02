Avatar: ¿Cuántas películas hay de la exitosa saga de James Cameron?

"Avatar" es una exitosa saga que ha arrasado con las taquillas a nivel mundial, pues a muchas personas los ha cautivado la historia, pero sobre todo los efectos especiales y la animación que se utiliza, es por esa razón que actualmente se encuentra nominada a los Premios Oscar 2023 en diferentes categorías. Sin embargo, hay algunos que desconocen cuántas películas hay actualmente de esta franquicia de James Cameron, y cuáles son las que está planeando hacer.

"Avatar: The Way of Water" (Avatar: el camino del agua, en español) se estrenó el 15 de diciembre del año pasado, sin embargo, aún sigue en cartelera en varios cines, no sólo de México, sino del mundo. Es una de las citas más exitosas del 2022, debido a esto es el sexto largometraje con mayor recaudación en la historia, pues generó 2.045 millones de dólares. La producción no sólo gustó a la audiencia, también a la crítica por lo que ahora está aspirando a llevarse algunos de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Avatar 2 fue nominado a estas categorías en los Premios Oscar 2023

La cinta de James Cameron se ha llevado muchas ovaciones por su animación, pues está hecha con la técnica Computer Generated Imagery, mejor conocido como CGI, en los que capturan los movimientos de los actores y después se pasan a un ordenador que los convierte en una especie de dibujo. Por esta razón, fue considerada como una excelente opción para ver en formato 3D o 4D, ya que también cuenta con buenos efectos de sonido.

Con estos antecedentes, el film del director estadounidense fue considerada para cuatro categorías en los Premios Oscar 2023: Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido, Mejores Efectos Especiales y Mejor Película, en esta última compite con "Sin novedad en el frente", "Almas en pena de Inisherin", "'Elvis", "Todo a la vez en todas partes", "Los Fabelman", "TÁR", "Top Gun Maverick", "El triángulo de la tristeza" y "Ellas hablan".

Avatar tiene 4 nominaciones para el Oscar 2023

¿Cuántas películas de Avatar hay?

"Avatar: The Way of Water" es la segunda parte de esta saga, ya que en 2009 se estrenó la primera película protagonizada por Sam Worthington y Zoe Saldaña. La cinta se centró en un hombre que embarca en un viaje a Pandora en donde se encuentra una especie humanoide llamada na'vi, junto a ellos lucha y trata de salvar el sitio que se convirtió en su hogar. En 2010, se llevó los premios Oscar de Mejores Efectos Visuales, Mejor Dirección Artística y Mejor fotografía.

Tras el estreno de la segunda película, James Cameron informó que tiene listas las secuelas, de hecho hasta reveló cuándo serán los posibles estrenos. "Estoy seguro de que pronto hablaremos con los altos cargos de Disney sobre el plan para 'Avatar 3', que ya está en marcha: ya hemos grabado toda la película, así que estamos en la fase de posproducción ampliada para hacer toda la magia CGI. Y Avatar 4 y 5 ya están escritas".

De acuerdo, a los planes del director de cine "Avatar 3" llegará a las salas de cine el 20 de diciembre de 2024, mientras que la parte 8 y 9, se podrían liberar, el 18 de diciembre de 2026 y 22 de diciembre de 2028, respectivamente.

Confirman más secuelas de la película Foto: Especial

