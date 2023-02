Michelle Yeoh: de aparecer con Jackie Chan a ser nominada a un Oscar 2023

Michelle Yeoh es una de las actrices que está nominada a los premios Oscar 2023 debido a su desempeño como "Evelyn Wang" en la película "Todo en todas partes al mismo tiempo". La artista es una de las favoritas para llevarse la estatuilla en la gala de la Academia, por lo que muchos están recordando su larga trayectoria en el medio artístico, así que descubrieron que apareció junto a Jackie Chan en una de sus producciones.

"Everything Everywhere All at Once", nombre en inglés, es una película de comedia dramática absurda de acción y ciencia ficción que ha sido bien recibida por la crítica, por lo que ha tenido varias nominaciones ha diferentes premios, entre ellos los de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que le colocaron en 11 categorías, siendo la que más postulaciones tiene este año, incluida mejor "Mejor Director", para Dan Kwan y Daniel Scheinert, "Mejor Película" y "Mejor Actriz", para Michelle Yeoh.

Michelle Yeoh apareció con Jackie Chan

Michelle Yeoh comenzó su carrera después de representar a Malasia en concurso de belleza Miss Mundo de 1983, lo que la llevó a hacer su primer comercial en el que estuvo junto a Jackie Chan, quien comenzaba a destacar en en Asia. Esta primer contacto con la actuación hizo que la entonces modelo decidiera comenzar en la industria, siendo el cine de acción de los años 80 y 90 en donde más destacó, ya que volvió a compartir créditos con el artista marcial en películas como "Twinkle, Twinkle, Lucky Stars" (1985) y "Supercop" (1990).

De hecho las estrellas tienen una amistad, pues a pesar de que comenzaron con dificultades, ahora son buenos compañeros. "La verdad es que Jackie Chan es un cerdo. Como somos buenos amigos se lo he dicho a la cara. Él cree que las mujeres se tienen que quedar en casa cocinando sin hacer nada y ser siempre las víctimas. Excepto yo, claro, porque sabe que Michelle le puede patear el culo", dijo en una entrevista la actriz en los años 90.

Asimismo, es bien conocido que los directores Dan Kwan y Daniel Scheinert habían elegido en un principio a Jackie Chan para que protagonizara "Everything Everywhere All at Once", sin embargo, debido a los compromisos laborales del histrión, de 68 años, no puedo integrarse a la producción, por lo que los cineasta llamaron a Michelle Yeoh, que ahora tiene la posibilidad de llevarse el Oscar a "Mejor actriz", gracias a su interpretación.

Michelle Yeoh ganó el Globo de Oro, por lo que es una favorita en los Oscar IG @michelleyeoh_official

"Recuerdo que Jackie me mandó un mensaje diciendo: '¡Enhorabuena! ¿Sabes que tus chicos (los directores) vinieron a verme primero a mi?'. Y yo le contesté: 'Gracias, hermano, me hiciste un gran favor'", contó a CNN la actriz, de 60 años, sobre su conversación con el protagonista de "Una pareja explosiva", que la felicitó por su nominación a los premios de la Academia, reconocimiento que él sólo tiene de manera honorífica.

