Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo: ¿cuántos universos hay en la película de A24 nominada al Oscar 2023?

Los multiversos son parte de la historia de la cultura audiovisual desde hace décadas; sin embargo, durante los últimos años la tendencia hacia la construcción de narrativas en las que los personajes atraviesen portales o planos espaciales que les permitan conocer cómo pudo ser su vida en caso de haber tomado alguna decisión es cada vez más frecuente. Una de las películas más recientes que ha abordado estos temas es Everything Everywhere All at Once o mejor conocida en México como Todo En Todas Partes y Al Mismo Tiempo.

Uno de los mayores atractivos en este tipo de producciones se centra en la originalidad de estos universos y la forma en la que benefician o perjudican a los personajes. Si bien la mayor parte de estos audiovisuales suelen tener una escena en la que se muestran combinaciones casi infinitas de los planos en los que sus personajes pueden interactuar, hay algunos mundos que son determinantes para entender lo que los realizadores tratan de dar a conocer.

Casi al final de Todo En Todas Partes y Al Mismo Tiempo se muestra un collage de imágenes en las que se puede ver a Evelyn Quan, interpretada por Michelle Yeoh, en una toma cerrada en la que cambia el fondo y se le muestra con diversos atuendos y maquillajes. Si bien esto da a entender que hay muchas más posibilidades para explorar con respecto a su historia, muchos de ellos quedan fuera de su travesía debido a que no hay una verdadera acción dentro de estos.

Por esta razón, los espectadores pueden calcular que en total son 10 los universos con los que la dependienta de la lavandería interactuó en los más de dos horas con 31 minutos que dura la cinta dirigida por Dan Kwan, Daniel Scheinert.

El universo de los impuestos

Este es el punto en el que surge la historia de Evelyn. En ella el mayor objetivo es que los personajes puedan evitar el embargo gracias a una negociación con la auditora que se encarga de revisar su caso.

Universo de batalla

Es un punto en el que se permite a los personajes pelear sin afectar las inmediaciones de los lugares en los que se encuentran. En él se ve nota un color azulado y más oscuro que en toda la paleta de colores de la cinta. Este universo tiene cabida como una película en la que participa la Evelyn que se convirtió en estrella.

Universo piñata

Uno de los más breves espacios, pero de los más queridos por los fans de la cinta destaca por incluir a la protagonista de la cinta y a su hija convertidas en artículos hechos de cartón, en los que intercambian pequeñas frases.

Universo piedra

Uno de los momentos más emotivos y de los más reveladores de esta producción es la realidad en la que Evelyn y Joy tienen los diálogos más intensos de su relación. Este espacio se caracteriza por haber surgido com un espacio en el que la vida no se desarrolló y en la Tierra únicamente hay minerales.

Universo de la cárcel

Al igual que en muchos de los puntos, solamente se puede ver a la señora Quan en la cárcel durante algunos minutos sin que esto sea un punto importante de la historia, pero sí deja ver que no todo en su vida es tan malo como parece en su universo de origen.

Universo de artes marciales

Al igual que Bruce Lee, Evelyn pasó de convertirse en una fuerte artista marcial a una figura importante en el cine. En este universo la protagonista nunca se casó con Waymond, lo cual le permitió tener un gran éxito además como actriz.

Universo cantante

En este mundo la mujer logró consagrar su sueño de convertirse en cantante. Al igual que la realidad en la que se hizo intérprete en audiovisuales de renombre, en este no tuvo una hija, ni se casó con Waymond.

Universo beagle

Este es el espacio que abre Joy para poder acabar con sus días. Su principal característica es que todo el mobiliario es blanco y existe un objeto en forma de dona que sirve de forma similar a un agujero negro.

Universo dedos de salchicha

El más raro de todos los mundos tiene como protagonistas a Evelyn y a la auditora Deirdre Beaubeirdre. Pese a sus conflictos en otros planos existenciales, en este punto las dos aprenden a amarse como son y se ayudan a evitar la tristeza de dejar el amor de los hombres que amaban.

Universo Alpha

El universo con el que comenzó todo fue el Alpha. En este no se conoce a ninguna versión de la estelar de la cinta, ya que para cuando inicia esta producción ella ya ha muerto. Es de donde proviene Waymond Alpha, el hombre que ayuda a Evelyn a entender cómo hacer un cambio con sus realidades y aprovechar las habilidades de sus otros yo.

Universo señal

En uno de los mundos Evelyn es mostrada mientras hace malabares con una señal de anuncio de una pizzería.

Sigue leyendo:

Oscar 2023: querido actor de Harry Potter es nominado por ésta película

Oscar 2023: No es Avatar, estas son las 5 películas más largas de la historia

Oscar 2023: querido actor de Harry Potter es nominado por ésta película