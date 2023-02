Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo: el simbolismo oculto en la cinta nominada al Oscar

La cinta dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert nominada a 11 premios Oscar, Everything Everywhere All at Once, rompe las barreras del género y entremezcla elementos de películas de kung-fu, comedia y una narrativa estrafalaria, dados sus inusuales combates, sus complejas y constantes transiciones de escenas, entre otros recursos que los cineastas también reconocidos como "Los Daniels" utilizan para embarcar al espectador en un intrépida travesía audiovisual.

Si bien su premisa sobre los multiversos es algo recientemente visto por la taquilla por la obra de Marvel, "Dr. Strange in the Multiverse of Madness", Todo en Todas Partes Al mismo Tiempo no falla en sentirse como una fresca bocanada de aire gracias a sus numerosos atisbos de simbolismo enlazadas con el punto medular de la trama, así como un ritmo acelerado pero equilibrado para no perder en ningún momento la atención del público.

La cinta es dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheirnet

FOTO: Especial

Es de recordar que es la obra con mayor cantidad de nominaciones en la edición 95° de los Premios Óscar, mientras que el segundo lugar está empatado por "Sin novedad al frente", de Edward Berger, y "Los Espíritus de la isla" de Martin McDonagh, con nueve nominaciones cada una.

Simbolismo y su significado (spoilers)

Un claro ejemplo del simbolismo es cuando hacen constante referencia a la forma del bagel (o en su defecto, una dona), uno de los conceptos primordiales a lo largo de la historia. Recordemos que la villana, Joy, o como los personajes a lo largo del multiverso la conocen, Joba Tupaki, también cumple su rol al derrocar diversos clichés a los cuales estamos acostumbrados, puesto que su objetivo no consiste en destruir o alterar el orden de las cosas por el simple hecho de hacerlo, sino que conforme la película avanza, podemos descubrir que su única intención es lograr una genuina conexión con alguien dada su laberíntica naturaleza, ya que es alguien que ha desbloqueado la habilidad de sentir todas sus versiones del multiverso, al mismo tiempo y en todas partes, lo que termina en algo lejano a lo abrumador, más bien, cae en la sensación de sentirse vacía y sin sentido.

El concepto del bagel surge recurrentemente a lo largo de la película

FOTO: Especial

Pero, ¿qué tiene que ver la forma de un bagel con la crisis existencial de Joy?, ¿y por qué se decidió particularmente un bagel? Recordemos que cuando la hija de Evelyn, la protagonista, está completamente exprimida y desgastada de toda emoción por su viaje a lo largo de sus infinitas versiones, decide ponerlo "todo" en el bagel, es decir, sus sueños, esperanzas, boletas de calificaciones, razas de perros, cada característica que se ha pintado al lado de su andar por el mundo, porque pese a todo por lo que ha experimentado, carece de un propósito.

La forma del bagel es una posible referencia a la teoría de Howard Blooming quien sostiene que, en términos muy simplificados, la expansión del universo tiene la forma de dicho alimento. Pero si es que la película despertó tu interés en estos temas científicos, puedes buscar el libro "The God Problem: How a Godless Cosmos Creates" escrito por el mismo Blooming, obra la cual ha sido ovacionada por personajes de alto calibre en la esfera científica, tales como Dudley Herschbach, ganador del premio Nobel de Química en 1986, quien aseguró que se trata de un escrito "verdaderamente impresionante".

Los espejos también son un elemento frecuente en el filme, lo que podría referir a una diferente versión de los personajes

FOTO: Especial

De vuelta al simbolismo, la escena inicial hace una clara referencia a este "agujero negro", cuando se puede observar a la familia disfrutando de una noche de karaoke, puesto que la toma enfoca a un espejo circular, en donde los personajes principales se encuentran perfectamente acomodados.

Esta figura circular es un referente consistente a lo largo de la cinta: el paraguas de Waymond con figuras de donas, Joy observando con tintes desesperanzadores las lavadoras con fondo negro dando círculos a las prendas, los círculos en el mapa del multiverso, el collar de Diedres y el anillo negro dibujado en los tickets de su oficina.

Diedres sostiene una relación amorosa con Evelyn en una de las versiones del multiverso

FOTO: Especial

¿Qué lección nos deja la cinta?

Sin duda alguna el filme cuenta con numerosos personajes entrañables, principalmente la familia, en donde tanto la hija, Joy, como el esposo Waymond, lidian con sus propios conflictos en torno a Evelyn, quien suele ser la catalizadora para los destinos de sus vidas. Recordemos que, cuando la protagonista navega por el multiverso, encuentra una versión de Waymond en la que es un hombre exitoso y acaudalado. Sin embargo, esta fortuna surge gracias a un punto de quiebre en particular: no comparte su vida con Evelyn.

"Aunque me hayas roto el corazón otra vez, quiero decirte que en otra vida me hubiera encantado solo lavar ropa y pagar impuestos contigo", sentencia un Waymond en una de sus versiones con mayores triunfos. Este diálogo es elemental para entender que, aunque podamos lograr grandes objetivos en nuestra vida en diversos aspectos, no será lo mismo que encontrar a personas que amamos para compartir con ellas nuestros días.

Evelyn descubre que su ausencia resulta en el triunfo laboral de Waymond

FOTO: Especial

Esta premisa se reitera en la escena final, cuando Evelyn le confiesa a su hija, a quien anteriormente no aceptaba, que no preferiría estar en ninguna otra parte más que con ella. Este comentario cobra mayor fuerza puesto que ella atravesó gran parte de sus versiones, incluso sus vidas en las que su felicidad aparenta ser innegable, por lo que el confesar que optaría por vivir junto a su familia revela el amor que tiene por sus seres queridos.

La infinitas variables y posibilidades que presentan "Los Daniels" en su producción envía un mensaje sobre la importancia de agradecer la presencia de quienes te rodean pese a la serie de malas decisiones que uno ha tomado a lo largo de su camino. Esta cinta sostiene que cada decisión, por más trivial que parezca, puede desencadenar una serie de eventos que afectará permanente nuestras vidas. Aún así, el lugar en donde nos encontremos tiene valor y significado, por más triviales que parezcamos ante la vastedad del universo.

¿Dónde ver verla en cines y Streaming?

Pese a que la cinta no se ha incluido en el catálogo de ninguna plataforma de streaming más que con renta, se puede alquilar o comprar a través de distintas páginas, tales como Youtube, Apple TV, Prime Video, Microsoft Store y Google Play, en donde el precio ronda alrededor de los 60 pesos mexicanos para su renta y 250 para su compra.

En cuanto a donde verla en las salas de cine, esta película aún cuenta con un par de funciones en Cinemex y Cinépolis hasta el 15 de febrero, por lo que puedes disfrutar de esta hazaña cinematográfica junto a tu familia y amigos hasta que esté disponible.

