Margot Robbie eleva la temperatura con un entallado vestido

Margot Robbie es una de las grandes estrellas del cine y las serien en Estados Unidos. En cada paso que da la australiana, roba un montón de suspiros donde más de uno se le atreve para que le dé una foto. En esta oportunidad, dejo a todos enamorados en una de las alfombras rojas más destacadas del planeta.

Es que la actriz del “Lobo de Wall Street”, tuvo una aparición destacada en la 13ª edición de los Governors Awards. Este lugar es conocido popularmente como los Oscars honoríficos y celebrados en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles, se corona como una de las pocas alfombras rojas que hace pleno en estilismos impecables.

Margot Robbie. Fuente: Instagram @quiencom

Se trata de una gala que ha recibido a las actrices más importantes de Hollywood que no han dejado ningún fallo de estilo. Recopilamos los looks más espectaculares y donde Margot Robbie no pasó desapercibida ya que (como buena conocedora de marketing) se puso uno de los vestidos más increíbles de la alfombra roja.

La australiana apostó por el color de la esperanza para lucir un vestido con el que ha dejado sin palabras a las amantes de la moda. Se trata de un diseño de corte griego con escote asimétrico de la colección de Primavera-Verano 2023 de Bottega Veneta. Muchos reporteros cuando la vieron aparecer en los Governors Awards, no dudaron en fotografiarla.

Margot Robbie. Fuente: Instagram @quiencom

Es que el vestido que llevaba Margot Robbie, contaba con detalles como en un solo hombro, y con 'cut-out' en el vientre, con el que la actriz presumía de abdominales. Además, a modo de accesorios, Robbie llevó brazaletes y pendientes dorados, así como un 'beauty look' sencillo con melena suelta y raya en medio.