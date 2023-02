Cuánto recaudó Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo, la película con más nominaciones a los Premios Oscar

La película Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo tuvo en Rotten Tomatoes una aprobación del 95 por ciento por parte de críticos y 89 por ciento por parte de la audiencia, fue considerada una de las mejores películas del año pasado y hasta el día de hoy sigue siendo la favorita de muchos. Desde que la premisa se estrenó en marzo en los cines de Estados Unidos, la historia de Michelle Yeoh ha logrado cautivar a miles de espectadores, convirtiéndose en un éxito totalmente inesperado.

La cinta que contó inicialmente con un presupuesto de 25 millones de dólares logró una recaudación en taquilla de 100 millones de dólares, y aunque no fue la película más taquillera del año, es la primera película del estudio A24, que rompe esa marca superando a la película de Uncut Gems (del mismo estudio). La sinopsis oficial que presenta Diamond Films (distribuidora de la película en México) de esta cinta dice lo siguiente.

“Una inmigrante china, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo explorando otros universos. Desafortunadamente, esto la lleva a una aventura aún mayor cuando se encuentra perdida en los mundos infinitos del multiverso”.

La película es dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, colectivamente conocidos como “Daniels”, quienes saltaron a la fama por dirigir el video musical para la canción Turn Down for What, de DJ Snake y Lil Jon.

Para disfrutar aún más esta producción audiovisual, aquí algunos datos curiosos que seguro alimentarán tu curiosidad por esta cinta:

1. Una historia de muchas historias

La idea de la película surgió en el 2016, en una foto que tomaron de esa época cuando estaban bosquejando lo que se convertiría la película, era un diagrama en un tablero del tamaño de una pared que contenía más de una docena de historias codificadas por color y garabatos de ideas.

2. CGI de un lugar insospechado

Cinco personas que no fueron a la escuela de efectos visuales hicieron todo el CGI de la película en sus dormitorios durante la pandemia.

La película tiene un total de 11 nominaciones, incluyendo las categorías más importantes como mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor actriz de reparto y mejor actor de reparto.

3. Un miedo sin fundamentos

Uno de los directores tenía miedo de que la película fuera una exageración pero viendo la película terminada los directores se ríen al hablar sobre cómo describirla de manera exacta.

4. Una cinta sin género

La película abarca varios temas: drama familiar, ciencia ficción, una respuesta filosófica, brechas generacionales, la Internet, lo espantoso que es vivir en la edad moderna y la explicación más simple sería que trata de una película sobre una mujer que trata de pagar sus impuestos o una mamá que aprende a prestar atención a su familia en medio del caos.

El rodaje de Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo duró menos de 40 días.

5. Una película con varias fuentes de inspiración

Los directores se inspiraron en las escenas de lucha de Matrix, lo cual se remonta al amor que le tienen a las películas de Kung Fu y aunque no les gusta la violencia, les encantan las películas de acción.

6. Su curioso nombre original

Las películas suenen tener un nombre falso durante la producción para mantener los detalles en secreto y el título provisional de esta película era “Una mujer intenta hacer sus impuestos’.

7. ¿Dónde la puedes ver?

Si te llamaron la atención los datos, te dejamos a continuación el tráiler.

La película todavía la puedes encontrar al algunos cines de la CDMX y también se encuentra en renta o compra a través de distintos servicios de streaming como Apple Tv+, YouTube, Prime Video, Claro Video y Google Play.

