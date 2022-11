Guillermo del Toro recibe buenas críticas por "El gabinete de curiosidades", él agradece en Twitter

El director Guillermo del Toro se volvió a echar un acierto a la bolsa tras la presentación de la serie "Cabinet of Curiosities" (El gabinete de curiosidades) transmitido a través de el gigante de streaming Netflix. En ésta obra, que se compone de 8 capítulos, nos presenta diversas historias de terror y suspenso que promete dejar a la audiencia al filo de la butaca. Sin embargo, dicho género no es sencillo de alcanzar, pero tal parece que él sí lo logro, pues el sitio Rotten Tomatoes ya presentó las calificaciones de la crítica.

A través de la página web se pueden ver los porcentajes alcanzados por la obra: el Tomatómetro alcanzó un 91%, mientras que la Puntuación de la audiencia marcó 76%. La calificación de la crítica es de 35 y la de los usuarios de 297. Esto llegó de inmediato a los ojos del productor originario de Guadalajara, Jalisco, y no dudó ni por un instante en manifestarse. Fue a través de su cuenta de Twitter donde expresó "Thank You. Muchas Gracias", pues sabe muy bien que el sitio no se toca el corazón con sus calificaciones.

"Consenso de críticos: El maestro del terror Guillermo del Toro presta su nombre familiar a una colección de cuentos espeluznantes dirigidos por veteranos del género y recién llegados prometedores, y cada baratija curiosa se suma a un tesoro oculto de narración gótica", se puede leer en la descripción de Rotten Tomatoes sobre la creación del mexicano.

Guillermo del Toro agradeció la calificación (Foto: TW @RealGDT)

¿Cómo califica Rotten Tomatoes?

Rotten Tomatoes es un sitio web estadounidense de revisión y reseñas para cine y televisión. Ahora, la calificación se basa en las críticas, si estas son positivas representarán el 60% o más y significa que la obra se considera "fresca", ya que una mayoría de los revisores la aprueba. No obstante, si las críticas positivas son inferiores al porcentaje mencionado, la película se considera "podrida".También se calcula un puntaje promedio en una escala de 0 a 10.

En este caso se puede observar que Guillermo del Toro obtuvo un pulgar hacia arriba con "El gabinete de curiosidades" y no es para menos, pues forma parte de la camada que le dio vida a "La hora marcada", serie de televisión de la televisora de San Ángel la cual marcó a una generación completa con sus historias de terror. Tal fue su impacto que se anunció su regreso para VIX, algo que tiene contentos a los ahora chavorrucos amantes de éste género.

Netflix describe "El gabinete de curiosidades" como una "colección de terror escalofriante y de gran impacto visual, las pesadillas más extrañas se desenvuelven en ocho tétricas historias seleccionadas por Guillermo del Toro". Las historias están protagonizadas por Tim Blake Nelson, Sebastian Roché y Elpidia Carrillo.

