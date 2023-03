Piqué no se casó con Shakira, pero a Clara Chía sí podría darle la boda de sus sueños

Shakira y Gerard Piqué siguen dando de qué hablar, pues aunque ya llevan meses separados las noticias no dejan de sorprender, y es que desde hace un días el futbolista volvió a las titulares luego de que se diera a conocer que podría darle la boda de sus sueños a su novia, Clara Chía, y aunque muchos le desean lo mejor a la pareja en las redes no se ha podido dejar de mencionar que el deportista no se casó con la colombiana.

La pareja estuvo unida por 12 años juntos y formaron una familia junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, sin embargo nunca llegaron al altar, algo de lo que Shakira habló para "60 minutes" con motivo del Super Bowl 202: "El matrimonio me asusta muchísimo. No quiero que me vea como la esposa, prefiero que me vea como su novia (...) Es como una pequeña fruta prohibida. Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento", explicó.

Shakira y Piqué estuvieron juntos por 12 años. Foto: Especial

Piqué y Clara Chía podrían llegar al altar

Gerard y Clara, de 22 años, podrían estar planeando la boda de sus sueños, esto es lo que se sabe luego de que en el programa "Fiesta" conducido por Emma García de Tele5, cadena española, la periodista Mónica Vergara lo confirmara. Fueron testigos de una conversación entre la pareja los que dieron cuenta de las intenciones de los aún novios, y la plática que tuvieron con respecto a cómo quieren que sea el día.

La conversación entre Piqué y su novia se dio en un restaurante situado en la zona alta de Barcelona, en España, en donde disfrutaron de un momento romántico y lleno de muestras de cariño."En todo momento tienen miradas de complicidad, solo se destila amor, están enamoradísimos", contó la periodista ante el resto de los panelistas que se encontraban en el programa, quienes quedaron sorprendidos al saber que en la plática se mencionó la palabra "boda".

La periodista destapó los planes de boda de la pareja. Foto: Tele5

Vergara destacó que entre ellos se llaman amor, y en un momento de la conversación, él expresa su preocupación porque tiene que hablar en público y de ahí deriva el tema de la boda. "Ella no quiere que sea por todo lo alto, sino que quiere algo muy íntimo, muy privado, de la familia, y no quiere que esto vaya más allá de una noticia", añadió la colaboradora, que resaltó que todo se derivó de una indiscreción por parte de quienes se encontraban a su alrededor.

