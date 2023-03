No escapa del escándalo: paparazzi denuncia que Gerard Piqué intentó atropellarlo por hacerle preguntas sobre Shakira

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué ha sido de las más mediáticas, ya que a pesar de que al principio parecía haber bastante hermetismo por lo ocurrido, sus canciones terminaron por dar las pistas suficientes para saber que la relación tuvo que finalizar porque el exfutbolista le fue infiel a la intérprete de "Ojos así" con una mujer llamada Clara Chía.

En este contexto, el periodista Jordi Martin dio a conocer que por poco es atropellado por Piqué en un intento de evadir los cuestionamientos sobre su expareja. Y es que el paparazzi ha seguido de cerca los pasos del exfutbolista y recientemente, el incidente ocurrió cuando el periodista estaba afuera de la casa de los padres de Piqué, al mismo tiempo que Clara Chía y su novio estaban por salir del domicilio a bordo de una camioneta.

La pareja entró a la casa de los padres de Piqué e ignoró a la prensa. | FOTO: El Gordo y la Flaca

Sin embargo, fue al salir cuando aparentemente, Piqué aceleró el vehículo en un supuesto intento por atropellar a Martin, quien tuvo que hacerse a un lado para evitar ser impactado por la camioneta. Todo porque el paparazzi buscaba abordarlo para preguntarle sobre sus impresiones del más reciente éxito de Shakira y Karol G titulado "TQG".

Fue en el programa "El Gordo y La Flaca" donde Jordi Martin narró lo vivido afuera de la casa de los padres del exfutbolista: "Hoy viví un episodio desagradable con Gerard Piqué y con Clara Chía. Estuve a punto de ser atropellado” y procedió a compartir las imágenes de la pareja entrando al domicilio, en donde resaltó que es la primera vez que captan a Clara Chía ingresando.

Piqué y Clara Chía fueron irrespetuosos con el periodista. | FOTO: El Gordo y la Flaca

Más adelante, se encontró a la feliz pareja sobre la carretera, quienes le hicieron señas obscenas y se burlaron de él, mientras el periodista continuaba realizando preguntas referentes a Shakira y finalizó lo que vivió añadiendo que posteriormente, el novio de Clara Chía le llamó: "Más tarde Piqué, una vez más, consiguió mi número telefónico y hasta me llamó diciéndome hasta del mar que me voy a morir. Por cierto, no es la primera vez".

SIGUE LEYENDO:

Con lentes y look distinto, así se veía Clara Chía antes de conocer a Piqué

Shakira termina definitivamente con Piqué tras canción con Karol G: "Quería sanar"