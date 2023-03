Piqué recibe oferta millonaria de app de citas para casados tras infidelidad a Shakira

Después de que se diera a conocer que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira, el ex futbolista del Barcelona ha sido duramente criticado por los fanáticos de la colombiana, sin embargo, no todo ha sido malo, pues recientemente una app de citas para casados le ofreció millones de euros para patrocinar a su equipo de futbol. La propuesta ya se apoderó de las redes sociales, ya que muchos están interesados en conocer si aceptará el dinero de este polémico sitio.

El ofrecimiento vino de la aplicación Ashley Madison que es muy controversial ya que es solo para personas que tiene una pareja y buscan tener relaciones extramaritales. El famoso sitio le propuso a exjugador y ahora empresario patrocinar a FC Andorra, equipo que compró hace algunos años y que el año pasado consiguió su ascenso a la Segunda División de España, tras quedar campeón en Primera División RFEF.

App de citas extramaritales busca a Piqué

Por medio de sus redes sociales, el sitio web escribió un mensaje a la ex pareja de Shakira, a quien le hizo una gran oferta, pues propuso darle un millón de euros por temporada, para las siguientes tres campañas que el equipo disputará en la liga española a la que pertenece. Sin embargo, ahora dueño de la empresa Kosmos Sports tiene hasta el 15 de marzo para responder a su solicitud, así que el deportista tiene poco tiempo para pensarlo.

"Piqué, vimos cómo fueron las cosas con tu ex Shakira. Creemos en la no monogamia sin prejuicios, por eso nos hemos ofrecido a patrocinar a tu equipo, el FC Andorra. ¡Es tu turno!", escribieron en la cuenta de Twitter, en la que también arrobaron a la cantante de "Monotonía" y al propio exjugador de la Selección Española, quien hasta el momento no contestó a la propuesta de la polémica aplicación, que le ofrece dinero para que siga con su exitoso equipo.

Como si esto fuera poco, en el contrato también se especifica que los jugadores tendrán algunos beneficios, como por ejemplo 50 mil euros para cada miembro del equipo que haga pública que su relación no es monógama, es decir, que no está con una sola persona, y hasta 150 mil euros para quien revele que encontró pareja gracias a esta plataforma, en el que la mayoría de usuarios ya tienen un noviazgo o están casados.

A cambio, la aplicación exigen que el logotipo de Ashley Madison esté presente en la parte delantera de las camisetas de los jugadores, asimismo, que también el emblema se pueda ver en telón de fondo y de los micrófonos de la sala de prensa del equipo, así como en el autobús, en los focos del campo, por mencionar algunas cosas que exige el contrato que hasta el momento no ha causado revuelo debido a que recalcan la infidelidad de Piqué con Clara Chía.

Ashley Madison quiere que su logo está en la camisera de los jugadores IG @fcandorra

Ashley Madison es una red social de parejas en línea que se reveló en 2001, dirigida principalmente a personas que ya tienen un noviazgo o están casadas. Tiene presencia en varias partes del mundo incluido España, Estados Unidos y México, sin embargo, muchos usuarios no revelan que la utilizan para buscar una relación extramarital, además de que también se han registrado algunas estafas y perfiles falsos desde la plataforma.

