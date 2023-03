¡Sin temor! Clara Chía retoma sus redes sociales tras entrevista en la que Shakira se sincera sobre su ruptura

Aunque la polémica por la separación de Shakira y Gerard Piqué parecía enfriarse fue su canción con Karol G y la entrevista a un periodista mexicano en la que se sincera lo que avivó el conflicto, algo a lo que Clara Chía no le teme más y para demostrarlo comenzó marzo retomando su cuenta de Instagram que había cerrado tras la canción con Bizarrap, pero esta vez con bajo algunas condiciones.

La estudiante, de 23 años, se convirtió en blanco de ataques y críticas a través de redes sociales luego de que se revelara que fue la tercera en discordia en la relación del exfutbolista con la cantante colombiana. Sumado a ello, el constante acoso de los paparazzis y el mediático conflicto entre la expareja la habrían llevado al límite, por lo que cedió a la presión y sufrió un ataque de ansiedad en enero pasado por el que fue hospitalizada de emergencia, informaron medios españoles.

Llueven críticas a Gerard Piqué por foto junto a Clara Chía Martí. Foto: IG @3gerardpique

Además, de acuerdo con El Confidencial, la familia de Clara Chía no estaría del todo contenta con las críticas que ha recibido tanto ellos como su hija, por ello, le habrían pedido que pusiera fin a su romance. Y es que los padres de la joven han intentado mantener un perfil bajo durante toda su vida, por lo que los reflectores en su contra se han convertido en algo con lo que desean terminar.

Todo indica que sería esta presión, y el alboroto por el éxito de “Music Session #53” con Bizarrap, lo que motivó a Clara Chía Martí a cerrar sus redes sociales, mismas que retomó este miércoles y ahora con un perfil privado en Instagram donde se puede ver que, incluso, habría eliminado a algunos seguidores con la intención de cuidar su intimidad y evitar las críticas como sucede en el perfil del exjugador del FC Barcelona.

Entrevista de Shakira

Recientemente la intérprete de “Ojos así” concedió una entrevista al periodista mexicano Enrique Acevedo, en ésta se sincera sobre su ruptura y habría lanzado una frase que bien podría estar dedicada a Clara Chía Martí: “Hay un lugar en el infierno reservado para aquellas mujeres que no apoyan a otras”.

Además, resaltó la manera en que la música se ha convertido en la mejor terapia tras su ruptura: “Entré al estudio de una forma y salí de otra (…) Fue un gran desahogo, necesario para mi propia sanción y proceso de recuperación. Creo que estaría en un lugar muy distinto sino hubiese tenido esa canción, la oportunidad de expresarme y pensar en el dolor”.

Y envío un fuerte mensaje de empoderamiento: “Yo me basto a mí misma hoy en día, cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida porque has aprendido a aceptar tus propias debilidades, a aceptar tu vulnerabilidad, a expresar eso que se siente, ese dolor (…) He logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé que podría pasar. Hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir”.

