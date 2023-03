VIDEO | Karol G confiesa la verdadera historia detrás de la canción “TQG” que hizo a dueto con Shakira

Shakira y Karol G están rompiendo las listas de popularidad y dejando a todos abajo mientras ellas suben a los primeros peldaños con el tema que hicieron en colaboración que se llama “TQG”, una pieza en la que las dos colombianas demuestran que las mujeres están creando materiales artísticos de primer nivel y lo demuestran con sus números.

Aunque hay quienes mencionan que es una nueva pieza dirigida a la relación que sostuvo Shakira con Gerald Piqué, que además sirvió de inspiración para otras canciones como “Monotonía”, “Te Felicito” y “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", otros piensan que también es una indirecta a Anuel AA quien en el pasado sostuvo un noviazgo con Karol G.

Para dejar cualquier especulación atrás, fue la misma Karol G quien mencionó la verdadera razón del porqué decidieron dar a conocer sus sentimientos en una melodía con la que ahora triunfan, la originaria de Medellín estuvo como invitada en el programa español “El Hormiguero” y ahí dijo que desde el año pasado estaba cuadrando trabajar juntas, además reveló otras cosas que los fanáticos de ambas estrellas quieren saber.

Una de las primeras cosas que Karol G puntualizó es que estuvo a punto de hacer otra canción con Shakira, pero decidió rechazar y esperar un poco más hasta que llegara una letra que la llenara en todos los aspectos, meses después escribió “TQG”, versos que salieron junto a otras de sus populares melodías.

“Esta canción nació el mismo día que yo escribí el verso de ‘MAMIII’, Becky G se va del estudio y me quedo en el estudio, nace esta canción, eso fue en enero del año pasado y listo, escribo la canción, y decido que no quería enfocar mi carrera en toda la controversia alrededor de ‘MAMIII’, así que la guardo para mí”.

Después la llamada “Bichota” dijo que escuchaba la canción “TQG” la reproducía solo con sus amigos, en su carro y nada más, pero al percatarse de la situación que estaba pasando Shakira decidió que era el momento de sacar a la luz la pieza, pues ya tenía sentido para ella y para muchas personas que se podrían sentir identificadas.

Otra de los momentos que recordó es que se pusieron de acuerdo para revisar que estrofa cantaría cada una y todo salió perfecto, además Shakira pidió cantar los versos que más sentía cercanos y con los que cierra una parte de su vida muy polémica, además aclaró que el objetivo de sacar esa melodía no es con la intención de hacer sentir mal a nadie.

“Verte con la nueva, me dolió

Pero ya estoy puesta pa' lo mío

Lo que vivimos, se me olvidó

Y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró

Por acá, ya no eres bienvenido

Vi lo que tu novia me tiró

Eso no da ni rabia, yo me río, yo me río”, dice una de las partes que canta Shakira.