Karol G y Shakira: "TQG" desata ola de memes en redes sociales

La nueva canción de Shakira en colaboración con Karol G "TQG" está dando mucho que hablar y es que los últimos lanzamientos musicales de la interprete de "Antología" han tenido evidentes dedicatorias hacia su expareja, el futbolista Gerard Piqué, es por eso que después de que se diera el anuncio de esta nueva colaboración lo rumores no se hicieron esperar sobre la letra de esta canción.

Y en efecto, luego de estrenarse, los fans se dieron que muchas de las frases coincidían con su rompimiento con el padre de sus hijos, pero no solo las indirectas fueron para él, también para la expareja de Karol G, el cantante Anuel AA, pues con esta canción demuestra que definitivamente "le quedó grande “La Bichota'" ya que según las versiones, la abandono por la cantante dominicana Yailin y además ya están esperando un hijo. Esto provocó una ola de memes en redes sociales por lo que cibernautas echaron a volar su imaginación y aquí te vamos a mostrar los mejores.

“La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona te miente (…) Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda’ las historias (…) Dile a tu nueva, bebé, que por hombres no compito, que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito”, dice la canción que ha provocado miles de reacciones en todo el mundo y que ya cuenta con más de 28 millones de visualizaciones.

Lo que inició como simples rumores, se hizo realidad, fue hace algunas semanas cuando comenzó el alboroto entre los fans de las cantantes colombianas, después de que en redes sociales compartieron una fotografía con la confirmaban su colaboración y mostraban parte del videoclip; además, presumieron su figura con ajustados vestidos en color café y dorado mientras realizaban una coreografía al estilo de movimiento de caderas.

Ellas "por hombres" ya "no compiten"

"Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda las historias"

"No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambé mi norte haciendo dinero como deporte"

"Tú buscando por fuera la comida y yo diciendo que era la monotonía”, dice la cantante sudamericana.

El tema, que es parte del nuevo álbum de la colombiana de 32 años

Shakira triunfa con canción contra Piqué

Este 23 de febrero se celebró la entrega de Premio Lo Nuestro y Shakira destacó como una de las artistas más galardonadas por la canción "Te felicitó" que lanzó en 2022 junto a Rauw Alejandro, un tema con el que envió las primeras indirectas al exjugador del FC Barcelona antes de revelar detalles de su infidelidad con Clara Chía Martí, de 23 años.

El primer galardón fue en la categoría Colaboración del año - pop, seguida de Canción del año - pop - urbano y, para finalizar, se llevó uno de los más importantes de la noche como Artista pop femenina del año. Un regreso impactante para la barranquillera tras años de ausencia en los escenarios para, reveló a la revista ELLE España, apoyar a Gerard Piqué en su carrera y dedicarse a su familia.

SIGUE LEYENDO

¡Al estilo Shakira! Gobierno lanza creativa campaña contra el dengue y el cover de la sesión con Bzrp se hace viral

Shakira: "Cruel no, lo siguiente", periodista española defiende a Clara Chía

VIDEO | Karol G impacta al interpretar “El hombre que yo amo” desde Viña del mar, ¡para los que dicen que no canta!