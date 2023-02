Contraatacan a Shakira con nueva versión de su tiradera: "tu waka-waka no te lucra y conmigo sí facturas"

La más reciente canción de Shakira con Bizarrap ha causado un revuelto sin precedentes por las redes sociales, la radio, la televisión y hasta los periódicos, las revistas o la conversación diaria de las familias. La razón: es una tiradera para su ex esposo y la nueva novia del mismo, con quien supuestamente la engañó.

Sin embargo, los protagonistas de la historia, Gerard Piqué y Clara Chía han destacado por su ausencia en los últimos días, aunque al principio el futbolista intentó tomar partido y lanzar algunas indirectas, hoy por hoy se mantienen callados, mientras Shakira hasta una sudadera lanzó.

Shakira continúa promocionando su canción, ahora con una sudadera. Crédito: Twitter / @shakira

Defienden a Clara Chía con una nueva versión.

Ahora, fue durante un programa de la televisión española donde se escribió una nueva página de esta historia. Con una nueva letra, le respondieron una a una las polémicas que lanzó la colombiana en su Bizarrap Session, y no fueron nada amables con ella.

En la canción hacen una serie de referencias en contra de Shakira que tienen que ver con la supuesta infidelidad de Gerard Piqué, el divorcio y desde luego, las múltiples canciones que lanzado la cantante colombiana sobre la decepción y el trago amargo del desamor.

Gerard Piqué ha brillado por su ausencia en las últimas semanas. Crédito: @3gerardpique

"Las dos amamos la mermelada pero hace días que está caducada, yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques. No sabía que pa’ ti era tan inspiradora. Sorry, Piqué y yo somos la pareja de mo-da", son las más hirientes palabras dentro de la canción.

La línea de las mermeladas, por ejemplo, tiene que ver con la supuesta forma en que Shakira se dio cuenta de que Clara Chía ahora era parte de la vida del ex futbolista del Barcelona, pues cuenta que comía las mermeladas que a él no le gustaban en absoluto.

María Verdoy es la responsable de la nueva versión. Crédito: Instagram / @_mariavillosa

"Nos dejaste con la bruja a la vista, con portás de revistas y la canción en las listas. El negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu waka-waka no te lucra y conmigo sí facturas", le responden a la cantante sobre la forma en que supuestamente ha facturado su dolor.

Después vienen algunas rimas sobre la polémica que se generó porque supuestamente Shakira ha evadido impuestos ante las autoridades españolas, lo que incluso la metió en un lío legal:

"Si paga al Fisco se queda sin nada, Shaki, vamos, venga DE- CLARA. Yo a tu lado soy pura elegancia Y lo del Twingo es una falacia. Te lo digo con sinceridad, Deja a un lado la rivalidad que lo estoy pasando fatal".

La responsable de la canción es María Verdoy, una conductora de España famosa que no tiene nada que ver con Clara Chía; no son amigas ni conocidas, simplemente se quiso sumar a la polémica con una respuesta, ante el silencio de la ahora pareja de Gerard Piqué.

"Nuestra polifacética compañera María Verdoy se ha metido en la piel de Clara Chía, la nueva pareja de Gerard Piqué", describen en la página oficial del canal Telecinco.

