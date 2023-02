Shakira es la persona más famosa que conoce Gerard Piqué, así recordó a su ex en un challengue viral

Piqué y Shakira formaron una relación de más de 11 años. Instagram @shakira

En TikTok es popular un reto en el que le preguntan a las personas quien es el contacto más famoso que tienen el celular, algunas de las respuestas son espectaculares tal y como la que dio Gerard Piqué, el famoso futbolista presumió a la celebridad más reconocida de su círculo y contrario a lo que muchos pueden pensar no habló de ninguno de sus amigos deportistas, sino de su exesposa Shakira.

En el video en el que el español menciona a Shakira recalca que es su expareja y lo expresa de una manera relajada, sin añadir algo íntimo a su respuesta, pero en redes sociales los fanáticos de la cantante ya se pronunciaron al respecto

Hay que recordar que Shakira y Piqué sostuvieron una relación de 12 años y en 2022 hicieron público que finalizaba su amor, esto a consecuencia de una infidelidad de Gerard con Clara Chía, una joven española estudiante de Marketing, quien ahora ya es una de las figuras públicas más controversiales del momento.

Mucho se ha hablado de la relación de Shakira y Piqué, puesto que la cantante después de que se separaron lanzó algunas canciones en las que no perdió la oportunidad de hablar sobre las cosas que aseguran los fanáticos pasaron mientras estaban juntos y podrían haber afectado lo que tenían. Entre las piezas que van dedicadas están: “Monotonía” y “Music Sessions, Vol. 53” junto a Bizarrap, en esta última canción si hay detalles evidentes sobre el futbolista y su actual pareja Clara Chía.

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música

Perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste, y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena

Claramente, no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Claramente

Es igualita que tú, uh, uh, uh, uh”