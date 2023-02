Miguel Ríos se lanza contra Shakira por su canción dedicada a Piqué: "Es una mie#$%"

Recordado por "Santa Lucía", "Bienvenidos", "Todo a pulmón" y "La puerta de Alcalá" (a lado de Ana Belén), Miguel Ríos es uno de los cantautores más reconocidos de España, pues además es un pionero del rock en la Madre Patria. Ahora, anunció que comenzará una gira en agosto con motivo de los 40 años de su disco "Rock & Ríos", grabado en el lejano 1982. Su alegría la ha compartido con la prensa rosa a quienes también les ha externado su opinión sobre la música actual.

En un mundo infestado del género urbano, le preguntaron específicamente por el éxito de Shakira "Music Sessions #53", obra que grabó a lado del DJ Bizarrap. "A mi qué coño me importa si Shakira y Piqué se llevan bien, se llevan mal. A mi me parece la canción una mier$%, es horrible", dijo sin pelos en la lengua.En este caso explicó que la colombiana utilizó la "revancha" y peor, que al público le haya gustado.

"Me parece la parte más miserable de la comunicación cultural, que sirva de revancha de alguna cosa particular, pero que además a la gente le interese tanto", reveló en entrevista para el medio Europa Press. Sin embargo, no todo está perdido, pues tuvo una opinión contraria de su paisana la Rosalía de quien dijo, tiene cosas brutales como su tercer disco "Motomami".

Shakira y Bizarrap (Foto: IG @shakira)

¿Qué dijo Miguel Ríos sobre la música actual?

Al parecer no toda la música actual está mal, pues para Miguel Ríos el álbum "Motomami" de la Rosalía tiene cosas interesantes dignas de estudiarse ya que tiene, a razón suya, "hallazgos maravillosos", además dijo que "la chica canta que te mueres". Por otro lado se refirió a la canción "Ateo" de C. Tangana como toda una poesía, ya que la melodía tiene un verso que bien pudo ser de la autoría de Joaquín Sabina.

"Cuando dice 'yo era ateo y desde que vi tu cuerpo, ahora creo'. Es un verso que merecía haberlo hecho el mismísimo Sabina", señaló ante los micrófonos del medio citado. De esta manera aseguró que a pesar de existir músicas ajenas a él, cuando les presta atención les encuentra "muchos valores".

Para Miguel Ríos, la Rosalía canta muy bien (Foto: IG @rosalia.vt)

"Lo que me gusta es la música que mantiene una cierta actitud de dignidad. Yo quiero vender discos, que mis mecenas me sigan, que me sigan comprando discos y entradas, pero no a cualquier precio", expresó el originario de Granada de 78 años de edad.

