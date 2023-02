Gerard Piqué habla por primera desde su ruptura con Shakira y se sincera: “Fueron meses duros”

Aunque han pasado algunos meses de que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación luego de 12 años de relación y dos hijos en común la polémica está lejos de terminar, esta vez fue el exfutbolista quien se sinceró al hablar al respecto y señaló que pasó momentos difíciles que también lograron afectarlo en lo profesional.

La cantante colombiana y el exjugador de FC Barcelona dieron a conocer el fin de su relación en un breve comunicado con el que pedían respeto ante el complicado momento que enfrentaban; sin embargo, ocurrió todo lo contrario y pronto se revelaron detalles que le ganaron fuertes críticas a Piqué, como su infidelidad con la estudiante de 23 años, Clara Chía Martí, con quien ya hizo oficial su relación a través de una romántica fotografía en redes sociales.

En entrevista con el tiktoker John Ellis, el presidente de la Kings League sorprendió a los internautas al sincerarse y hablar por primera vez de su ruptura: “Es loco, pero no vi ningún partido del Mundial, sólo la final y tampoco la vi entera. Todavía no he charlado con Messi después de haber ganado la Copa del Mundo (…) Mis últimos meses fueron duros, necesitaba desconectar y así lo intenté, me fui de vacaciones por unos días”.

Luego de ello, el influencer lo cuestionó sobre la persona más famosa que tuviera entre los contactos de su celular y la respuesta también generó gran alboroto ya que, con una actitud tranquila y casual, mencionó a la intérprete de “Ojos así”: “Quizás, diría, Shakira. Fue mi pareja, podría ser ella. Estoy pensando en seguidores, Instagram”.

Shakira habla sobre su ruptura

La barranquillera también mantuvo los detalles de su ruptura alejados de los reflectores por algunos meses, pero tras confirmarse la infidelidad de su expareja no dudó en hablar al respecto y tras sus explosivas declaraciones lanzó la colaboración con el productor argentino Bizarrap, lo que significó un gran golpe para Piqué y un rotundo éxito para Shakira.

En entrevista para la revista Elle España en septiembre del año pasado, la cantante abrió su corazón y calificó como “difíciles y oscuras” las horas que había pasado ante su separación. Además, indicó que encontró un refugio en la música, pues también tuvo que enfrentar el constante acoso de los paparazzis que permanecían en todo momento afuera de su casa.

“Quería jugar al fútbol y ganar títulos (…) Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor”, dijo la cantante al mencionar la pausa que puso en su carrera para apoyar a su expareja. “Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como expareja, él es el padre de mis hijos”, añadió.

Gerard Piqué admite que la persona más famosa que conoce es Shakira. Foto: IG @shakira

