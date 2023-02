VIDEO | “Clara-mente” Piqué y su nueva pareja son captados en plena discusión, pero después se comen a besos

La polémica tras la ruptura de Shakira y Gerard Piqué, luego de 12 años de relación y dos hijos en común -Sasha y Milán-, todavía sigue causando revuelo entre los fans y los medios de comunicación.

Desde las discusiones respecto a la repartición de bienes; pasando por el éxito musical de la cantante colombiana “BZRP Music Sessions #53” (el pasado 11 de enero) en el que hizo varias referencias a Piqué y a su nueva pareja Clara Chía Martí; hasta los acuerdos sobre la custodia de sus hijos.

En medio de esa intensa batalla mediática, Shakira habría decidido hacer una tregua con Gerard Piqué, con la finalidad de ver feliz a su hijo mayor pues el pasado 22 de enero el exfutbolista fue captado llegando a la residencia de la cantante colombiana en España donde se realizó una gran fiesta para celebrar el cumpleaños número diez de Milán.

Durante todo este tiempo el exfutbolista español mantuvo oculta al público su relación con Clara Chía. Sin embargo, de un tiempo a la fecha, se liberaron y decidieron ya no esconderse más, pues ahora se les ve ir juntos a todas partes.

En días recientes Shakira volvió a atacar de nuevo al difundir en su cuenta de Instagram un video donde acumula más de 82 millones de seguidores. En el clip, la cantante colombiana apareció con un atuendo completamente negro y unos impresionantes tacones, mientras utilizaba un trapeador para limpiar una alfombra en la cocina de su casa. Al final, la intérprete de “La Tortura” no puede evitar echarse a reír.

Entre los comentarios de los internautas se lee: "Este video significa algo”; “El mensaje no lo captaron. Presten atención a lo que dice la canción”. Se trata de 'Kill Bill', de la artista estadounidense SZA. El tema en cuestión trata sobre un desamor y la posesión de la protagonista con su expareja. Así, incluye frases como: 'Me conseguí un terapeuta para que me diga que hay otros hombres / No quiero a ninguno, solo a ti / Si yo no puedo tenerte, nadie lo hará / Tal vez maté a mi ex / Su nueva novia es la siguiente / ¿Cómo llegué hasta aquí? / Prefiero estar en la cárcel que sola'”.

Piqué y Clara Chía, a pesar de que se les ha captado muy felices y desinhibidos, no se han salvado de las críticas negativas, pues los fans del “team” Shakira no se resignan a la infidelidad del exfutbolista español, cuya “manzana de la discordia” será por siempre su actual novia española.

Ahora, se ha hecho viral un video grabado durante el último partido disputado por el equipo de Piqué, el FC Andorra, donde Gerard Piqué y Clara Chía siguieron el encuentro desde el palco.

La pareja fue captada en el momento en que discutían, pero después terminaron comiéndose a besos.



