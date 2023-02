Karol G conmueve con emotiva canción dedicada a su hermana tras convertirse en madre

Como bien se sabe, Karol G se convirtió en tía hace apenas unas semanas atrás y desde entonces, “La Bichota” no ha podido ocultar la emoción por la alegría que le dio su hermana mayor llamada Verónica, quien en redes sociales confesó estar atravesando por una fuerte depresión post parto y debido a ello la cantante colombiana decidió componerle una canción, la cual, estrenó en Viña del Mar conmoviendo a todo el público, por lo que en esta nota te contaremos cómo fue el emotivo momento.

Como se mencionó antes, Karol G aprovechó estar en el escenario del “Monstruo” de la Quinta Vergara para presumir que se convirtió en tía, además, habló brevemente sobre la depresión post parto que está atravesando su hermana Verónica y para animarla le dedicó el tema llamado “Mañana será bonito”, el cual, adelantó será el track número uno de su próxima placa discográfica, la cual, se estrenará el próximo viernes 24 de febrero.

“Quiero aprovechar un momentito y me disculpan esto, pero es que tengo a mi hermana mayor que, hace unos pocos días nos bendijo con una nueva bebé en la casa y por razones obvias de lo que les pasa a las mujeres después de un embarazo, después de un parto no se ha sentido feliz estos días. Vero, te amo, no importa qué, mañana será bonito, te dedico está canción esta noche es para ti”, fueron las palabras de Karol G previo a cantar el emotivo tema.

“Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento, pero yo mejoro de a poquito, hoy estoy down pero yo se que mañana será más bonito, diferente, otra vibra, otro ambiente, hoy estoy en menos veinte pero me recargo de mi gente mientras me curo del corazón, hoy salgo pa’l mar, pa’ aprovechar que hay sol, está bien no sentirse bien, es normal, no es delito…” cantó Karol G conmoviendo a todos los asistentes que decidieron premiarla con una gaviota de oro.

“Me siento muy triste”, asegura la hermana de Karol G

Luego de convertirse en madre, la hermana mayor de Karol G, Verónica Giraldo Navarro, publicó un video en redes sociales donde reveló que está atravesando por una fuerte depresión post parto y explicó que, aunque cuanta con el apoyo de su familia y está feliz por el nacimiento de Sophia le es inevitable sentirse mal, no obstante, se mostró confiada en que todo es parte del proceso.

“En mi mente pasan muchas cosas aun sabiendo que tengo gente alrededor, me siento muy triste, veo mi cuerpo y no es igual; sé que todo es un proceso, sé que todo es pasajero, pero me siento muy triste... No sé si a muchas mamás les pasa, pero a mí me ha pasado, sé que algunas mamás se identifican conmigo porque me han escrito, me han dicho lo mismo: me siento muy triste. No me quiero sentir así, pero es imposible no sentirlo porque sé que di a luz, que el cuerpo debe estar cambiando, que siento un vacío en mi panza, que siento muchas cosas”.

Karol G se convirtió en tía hace apenas unas semanas. Foto: IG: verogiraldonavarro

Cabe mencionar que la hermana de Karol G calificó su maternidad como un auténtico milagro pues varios médicos le habían dicho que no podría convertirse en madre debido a que padece endometriosis, por lo que tuvo que someterse a una cirugía de la que no ofreció muchos detalles, pero esta le permitió quedar embarazada, por lo que todo el proceso ha sido muy complicado, no obstante, reiteró su confianza en que todo es pasajero y señaló que decidió compartir su experiencia para que otras mujeres puedan ver que no son las únicas que se sienten de tal manera.

