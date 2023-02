Contén la respiración antes de ver cómo lucía Karol G cuando lanzó su primer sencillo en el 2008

Karlo G es una de las estrellas latinas con más renombre en el mundo de la música urbana de los últimos años. No hay dudas que “La Bichota” es todo un fenómeno en las redes sociales y desde su separación del rapero Anuel AA se la ha visto más sensual y atrevida que nunca. De todas formas no siempre fue así, pues de joven se la veía una chica más vergonzosa.

A pesar de que hoy en día la nacida en Barranquilla es todo un ícono no solo en las redes sociales y el escenario sino también en la vida real, la ex de Anuel AA no siempre lució tal y como la conocemos en este momento de su exitosa carrera. En otro momento, más cercano a los inicios de los 2000, la colombiana lucía un estilo mucho más sencillo.

Karol G. Fuente: Instagram @karolg

“La Bichota” lanzó su primer sencillo muy joven

Karol G público su primer material denominado “En la Playa”. Este fue como el puntapié a lo que luego vendría como gran éxito en la música Urbana. Es que en los próximos días la colombiana tiene pensado lanzar un nuevo disco y todo nos empesamos a reflexionar de como fue que “La Bichota” logro llegar a tanto éxito.

Al parecer, en redes sociales, Karol G decidió hacer algunos comentarios sobre su nuevo disco y festejar que hoy14 de febrero la artista cumple 32 años y lanzará un nuevo álbum que llevará a lo largo y ancho del mundo con su tour Strip Love. Lo llamativo de la portada es que fue realizada por pequeños que han sido discriminados en algún momento.

Karol G se expresó con sus fans en las redes sociales diciéndoles que: “Esta es la carita de mi álbum. Se las presento con todo el amor y orgullo que guarda este pechito. La verdad, no puedo creer que me aguante tanto para revelar esta fecha y que hoy por fin les puedo contar… Familia: MIIIIII ÁLBUMMMM SALEEEE EN 14 DÍAAAAaaaaaSs en 14. Estoy felizzZ…. Y contando los días”.

