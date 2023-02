De Karol G a Peter Gabriel, 12 famosos que cumplen años este Día de San Valentín

El Día del Amor y la Amistad es una celebración esperada por muchas personas, pues se trata de un momento especial para desbordar todo el amor y cariño que sienten por su pareja y/o por sus amigos.

Las románticas cartas, el clásico oso de peluche gigante, los ramos de flores, los chocolates, las tazas y playeras decoradas, las cenas a la luz de la velas y, desde luego, las escapadas a algún hotel para desbordar la pasión, son sólo algunas de los muchos regalos que preparan los enamorados para obsequiar a sus novios, amantes, amigos o lo que sea que hayan acordado en su relación sentimental.

Para algunos famosos el 14 de febrero resulta doblemente especial, pues es la fecha en además celebran su cumpleaños, como el caso de Karol G, Danai Gurira, Freddie Highmore, Nawja Nimri, Madison Iseman, Natalya Rudakova, Jake Weary, Nicolas Castillo , Filippa Giordano, Peter Gabriel, Edison Cavani y Julius Erving, entre muchos otros.

Famosos que nacieron el Día de San Valentín

Karol G nació el 14 de febrero de 1991, la cantante colombiana que saltó a la fama desde el 2006 ha destacado en el mundo de la música que le han dado la oportunidad de colaborar con J Balvin, Nicky Jam, Sebastián Yatra y Daddy Yankee. Karol G de 32 años de edad logró posicionar el sencillo 'Ahora me llama' junto Bad Bunny en el top ten de los Hot Latin Songs de los Billboard robándose el corazón de sus fanáticos.

Karol G está a punto de cumplir 23 años. Foto: IG @karolg

Danai Gurira llegó al mundo el 14 de febrero de 1978 en Grinnell, Iowa. Su papel más conocido es el de Michonne en "The Walking Dead", una de las series más populares de los últimos años.

Danai Gurira. Foto: IG @danaigurira

Freddie Highmore nació el 14 de febrero de 1992; el famoso actor inglés consiguió el amor del público desde niño gracias a su participación en películas como 'August Rush: escucha tu destino' y 'Charlie y la Fábrica de Chocolates'. Su carrera ha ido creciendo y a sus 27 años sigue mostrando su gran talento para interpretar distintos personajes, desde darle vida al psicópata, Norman Bates, hasta un prodigio chico con “Asperger” en la serie 'The Good Doctor'.

Najwa Nimri Urrutikoetxea, nacida el 14 de febrero de 1972, es conocida como Najwa Nimri, ? es una actriz y cantante española de ascendencia jordana que participó en múltiples películas como “Salto al vacío” y “Abre los ojos”, El método” y “Los amantes del círculo polar”, entre otros. También formó parte del elenco de la exitosa serie de Netflix “La Casa de Papel” colaboró en la serie “Vis a vis”: El oasis, spin-off de “Vis a vis”.

Najwa Nimri. Foto: @IGnajwanimri

La actriz estadounidense Madison Iseman, quien nació el 14 de febrero de 1997, es conocida por su papel de Bethany Walker en las dos adaptaciones reboot cinematográficas en Jumanji, así como Sarah Quinn en Goosebumps 2.

Madison Iseman. Foto: IG @madisoniseman

Natalya Rudakova, quien nació el 14 de febrero de 1985, es una actriz rusa que se hizo famosa por su personaje “Valentina” en la película Transporter 3 (2008).

Natalya Rudakova. Foto: IG @natrudakova

El actor Jake Weary, quien nació el 14 de febrero de 1990 Jake “Jacob” Weary es un actor, cantautor, músico y productor musical estadounidense, conocido por sus interpretaciones: Vince Keeler en la serie de acción y drama de NBC Chicago Fire; Luke Snyder en la telenovela de CBS As the World Turns; y, Kevin en Fred: The Movie.

El exrefuerzo chileno del América, Nicolas Castillo nació el 14 de febrero de 1993, por lo que mañana celebrando su cumpleaños 30.

La Diva de la Ópera Filippa Giordano cumplirá mañana 49 años de edad; en 2018 la cantante italiana (naturalizada mexicana) lanzó su álbum 'Friends and Legends Duets'; ha cautivado al público con su gran voz en sus nueve producciones discográficas y es una de las voces favoritas para celebrar el día del amor y la amistad.

La Diva de la Ópera Filippa Giordano. Foto: IG @

giordano.filippa

El delantero uruguayo Edison Cavani, nacido el 14 de febrero de 1987, es de los que viven su romance con gol. El futbolista de ya casi 36 años es de los principales rompecorazones del fútbol mundial.

Edison Cavani. Foto: IG @

cavaniofficiel211

El basquetbolista de 74 años Julius Erving 22 de febrero mejor conocido como "Dr. J" popularizó un estilo de juego que se basaba en saltar y volar sobre el borde del aro para hacer un mate. Ganó tres campeonatos, cuatro premios al Jugador Más Valioso y tres títulos por cantidad de anotaciones mientras jugaba para los Virginia Squires, los New York Nets y los Philadelphia 76ers. Fue incorporado al Salón de la Fama del Baloncesto en 1993.

El cantante inglés, quien está a punto de cumplir 74 años Peter Gabriel fue líder de la banda Génesis en la década de los 70 pero continuó como solista después del gran éxito de su álbum Solsbury Hill. Con un ingenioso video de amplia difusión en MTV, su sencillo “Sledgehammer” en 1986 se convirtió en el éxito No.1 en Estados Unidos, y su música todavía se escucha en series como Stranger Things y Mindhunter.

