El motivo por el que Karol G no pudo colaborar con Lisa de BLACKPINK pese a que era su sueño

La artista colombiana Karol G, quien ha ganado fama gracias a canciones como "Provenza", "Gatúbela" y "Tusa", ha trabajado junto a artistas como Romeo Santos, Becky G, Maldy, Nicki Minaj y hasta los Jonas Brothers, pero hasta el momento no ha podido hacer la colaboración de sus sueños, pues cuando tuvo la oportunidad se presentó la pandemia del Covid-19 y no ha vuelto a intentarlo hasta la fecha.

¿Con quién es la colaboración de sus sueños?

En una entrevista para MTV, la intérprete de "BICHOTA" confesó que tiene muchos deseos de trabajar junto a la girlband de K-Pop más famosa del momento, BLACKPINK. De hecho, reveló que sería la colaboración de "su vida" sería junto a la rapera y maknae de la banda Lalisa Manoban, quien es conocida como Lisa.

Aunque mencionó que nunca lo intentó debido a la pandemia por Covid-19, lo cierto es que algunos fans de la agrupación quienes son llamados BLINKS, creen que la agencia de las chicas no apoyó que trabajaran con la colombiana. "Karol dice que fue por el COVID, pero no dejó de pensar que YG también pudo haber intervenido y hasta negado", comentó una seguidora en Twitter.

Karol mencionó que le gustaría trabajar con Lisa. (Créditos: Facebook / Karol G)

¿Cuál era la colaboración que quería hacer?

Aunque Karol G mencionó que le gustaría trabajar con todas las chicas, detalló que le encantaría hacer un remix de "Tusa" con Lisa. "Me encantaría trabajar con Lisa de BLACKPINK. Incluso, cuando lancé 'Tusa' junto a Nicki Minaj en mi mente tenía una mezcla que nunca probamos", detalló para MTV.

Lisa, rapera y maknae de BLACKPINK. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

Por otro lado, la "BICHOTA", quien sigue a Lisa y Jennie en sus cuentas de Instagram, dijo que su canción favorita de la banda de K-Pop es "How You Like That" y espera en un futuro poder trabajar con ellas.

Cabe señalar que, Karol G y BLACKPINK se presentarán en el festival Coachella el próximo mes de abril, por lo que podrían tener un encuentro para esas fechas.

