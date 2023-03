Karol G aclara si existen indirectas en su canción con Shakira: “Mujeres contando sus vivencias”

Karol G y Shakira sumaron un éxito más a sus carreras como cantantes con el lanzamiento de “TQG” que, de acuerdo con sus fans, estaría dedicada a sus exparejas, Anuel AA y Gerard Piqué. Algo sobre lo que la también compositora colombiana no dudó en hablar y resaltó que el tema es el resultado de “dos mujeres poderosas” que comparten experiencias.

La cantante antioqueña se encuentra promocionando su más reciente álbum titulado “Mañana será bonito”, en el que ha trabajado desde hace poco más de dos años y que incluye el exitoso tema con Shakira que ya ha dado de qué hablar, lo que muestra que la compuso mucho antes de que la barranquillera pusiera fin a su relación con el exjugador del FC Barcelona.

En entrevista con Pablo Motos para el programa “El Hormiguero” en España, Karol G no evitó ser cuestionada sobre las supuestas indirectas que habría en “TQG” y que estarían dedicas a sus exparejas, Anuel AA y Gerard Piqué, a lo que de inmediato destacó el trabajo que ambas hicieron al compartir sus vivencias a través de la música.

“Al final del día lo que hay aquí es un junte de dos mujeres que ha sido poderosísimo, que me siento orgullosa, que hemos elevado el género femenino a otro nivel, que hemos demostrado la grandeza de las cosas que podemos hacer y eso debería ser el verdadero debate”, detalló.

Así surgió “TQG” con Shakira

La intérprete de “Provenza” también recordó cómo surgió la canción y, más tarde, la colaboración con Shakira, pues la escribió junto a “MAMIII” en 2022 pero decidió conservarla para escucharla únicamente junto a sus amigos. Además, durante varios las aristas habían intentado sin éxito unir sus voces hasta que surgió la idea de “TQG”.

Karol G aseguró que uno de sus grandes sueños era colaborar con la intérprete de “Ojos así” y fue hasta este tema que coincidieron, sin embargo, le pidieron esperar al lanzamiento con Bizarrap en enero pasado para que fuera con ella el cierre de la tormentosa etapa que atravesaba ante el fin de su relación luego de 12 años.

Una vez que Shakira escuchó la letra le hizo una petición especial a Karol G y le pidió ser ella quien cantara el verso que se escucha al inicio, pues aseguró que era con el que más se sentía identificada en ese momento debido a lo que estaba pasando en su vida personal.

“Verte con una nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró, por acá uste’ ya no es bienvenido, lo que tu novia me tiró eso no da rabia y yo me rio”, se escucha en la canción en voz de Shakira.

