VIDEO | ¡Nuevo golpe a Piqué! Así se escucha "TQG", la nueva canción entre Shakira y Karol G

La más reciente canción de Shakira en la que se lanza contra su expareja, Gerard Piqué, y revela detalles de su ruptura impulsó la carrera que mantuvo en pausa por algunos años con un rotundo éxito, algo que promete con el tema que estrenó la noche de este 23 de febrero junto a Karol G titulado "TQG" en el que también se pueden escuchar indirectas tanto para el exfutbolista como para el cantante Anuel AA.

Lo que comenzó como rumores hace algunas semanas pronto causó gran alboroto entre los fans de las cantantes colombianas, pues a través de redes sociales compartieron una fotografía con la confirmaban su colaboración y mostraban parte del videoclip; además, presumieron su figura con ajustados vestidos en color café y dorado mientras realizaban una seductora coreografía.

“La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona te miente (…) Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda’ las historias (…) Dile a tu nueva, bebé, que por hombres no compito, que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito”, es parte de lo que se puede escuchar en la canción que en cuestión de minutos obtuvo más de 800 mil vistas en YouTube.

Los comentarios no se hicieron esperar y las muestras de apoyo llovieron para las cantantes: “Momento histórico para la música colombiana y latinoamericana”, “La van a romper y van a arrasar con todo”, “Temazo”, “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “No dejo de reproducirla”, “Y es que todo lo que toca Shakira lo convierte en oro”.

Shakira triunfa con canción contra Piqué

Este 23 de febrero se celebró la entrega de Premio Lo Nuestro y Shakira destacó como una de las artistas más galardonadas por la canción "Te felicitó" que lanzó en 2022 junto a Rauw Alejandro, un tema con el que envió las primeras indirectas al exjugador del FC Barcelona antes de revelar detalles de su infidelidad con Clara Chía Martí, de 23 años.

El primer galardón fue en la categoría Colaboración del año - pop, seguida de Canción del año - pop - urbano y, para finalizar, se llevó uno de los más importantes de la noche como Artista pop femenina del año. Un regreso impactante para la barranquillera tras años de ausencia en los escenarios para, reveló a la revista ELLE España, apoyar a Gerard Piqué en su carrera y dedicarse a su familia.

Su “Music Session #53” junto a Bizarrap también puso en el mapa al productor argentino, pues en Premios Lo Nuestro también fue reconocido en las categorías Artista revelación masculino, DJ del año y Cancióin del año -pop - urbano/dance por “Quevedo: BZRP music sessions, Vol. 52”.

