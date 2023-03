Shakira le habría sido infiel a Piqué antes, esto se sabe

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué ha dado mucho de qué hablar desde el 2022, pues todos los días se destapan nuevas teorías sobre los verdaderos motivos del término de su relación después de 12 años juntos. Aunque hasta el momento se sabía que la razón principal fue que el ex futbolista del Barcelona le había sido infiel a la cantante con Clara Chía, su actual novia, ahora un amigo del español habló al respecto y dejó ver que la colombiana traicionó antes de su pareja.

La intérprete originaria de Barranquilla, Colombia, ha reforzado el rumor de que el actual dueño del Kosmos le fue infiel con la joven de 23 años, pues ha lanzado cuatro temas que darían detalle sobre su ruptura: "Te Felicito", "Monotonía", " Bzrp Music Sessions, Vol. 53" y "TQG", sencillo que está el el nuevo álbum de Karol G y que, de acuerdo a "La Bichota", esta sería el último track que le dedicaría a su ex, pues sólo "quería sanar".

¿Shakira le fue infiel a Piqué?

Si bien, hasta el momento se sabía la versión de que Shakira había sido la víctima, ahora Jordi Basté, periodista y amigo del campeón del mundo con la selección de España en Sudáfrica 2010, dejó entre dicho que Piqué no había sido el primero en tener una relación extramarital. Durante una entrevista en con su colega Marc Grió en el programa Late Show, por TVE, habló sobre su relación con la ex pareja: “Conozco a Shakira pero mi amigo es Piqué”, destacó.

Piqué habría engañado a Shakira con Clara Chía IG @3gerardpique

En la conversación, Basté consideró injusto como se ha tratado al ex defensa del Barcelona, quien quedó como “el malo de la película” tras su supuesta infidelidad con Clara Chía Martí, y primero se debería escuchar su versión de la historia, dejando abierta la posibilidad de que la cantante colombiana también habría cometido una traición, esta mucho antes que la de el deportista de 36 años.

“Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. Se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir. Porque en la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán. Y quizás es justo al revés de como se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal”, destacó el comunicador que sentó las bases para una nueva teoría sobre cómo sucedió su ruptura después de 12 años de relación y tener dos hijos: Milan y Sasha.

En este contexto, de acuerdo a medios españoles, Shakira está a punto de mudarse con sus hijos a Miami, Florida, pues después de retrasar su traslado a Estados Unidos debido a la delicada salud de su padre William Mebarak, la cantante de "Hips don't lie" organizó todo para abordar este 1 de abril un avión sanitario e irse de Barcelona, España, con toda su familia. Aunque este había sido el acuerdo al que llegó con Piqué, los padres del futbolista están en desacuerdo de que se lleve a los niños a unos meses de terminar el año escolar.

Un amigo de Piqué desata la teoría de infidelidad por parte de Shakira IG @shakira

SIGUE LEYENDO:

"No eres Shakira ni yo Piqué": Anuel AA dedica canción a Karol G y Yalín entra en depresión

Toma asiento antes de ver cómo lucía Clara Chía Martí antes de ser pareja de Piqué