"No eres Shakira ni yo Piqué": Anuel AA dedica canción a Karol G y Yalín entra en depresión

Anuel AA lanzó la nueva canción a "Más rica que ayer", desatando la euforia en redes sociales, pues los usuarios no sólo están interesados por que es su más reciente éxito, sino que al parecer tendría dedicatoria para Karol G después de que ésta revelara "TQG", un tema con Shakira en el que dio a conocer supuestos detalles del término de su relación. En ese mismo contexto, Yalín "La Más Viral", preocupa a sus fanáticos al anunciar que tiene depresión.

A pesar de que ya pasaron dos años de que Karol G y Anuel AA terminaron su noviazgo, se ha revivido la polémica tras el estreno de la canción de "La Bichota" y la originaria de Barranquilla, Colombia, pues muchos aseguran que tenía dedicatoria para él y Gerard Piqué. A unos días de haber lanzado el tema y que se convirtiera en un éxito, el reguetonero reveló su colaboración con Mambo Kingz y DJ Luian, la cual sería una respuesta para su expareja.

Anuel AA dedica canción a Karol G

Los fanáticos del artista urbano y de las colombianas estuvieron muy al pendiente del estreno de la canción, así que cuando salió, inmediatamente comenzaron a ponerle atención a la letra y notaron que Anuel mencionó a Shakira y Piqué. El tema además habla de una persona que sigue buscando a su expareja, y le pide perdón por los errores que cometió durante la relación, frases que confirmarían lo que mencionó Karol en el sencillo "TQG".

"Él no ha podido hacer que tú pare' de amarme, te diste cuenta que no es fácil olvidarme, yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te juzgo, tú ni puede' lastimarme. Si tú me perdona', te perdona' lo que hicimo', ustede' no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimo'. Yo era un ignorante y manejarlo no supímos, a vece' lo que damo' no es lo que recibimos. Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere' sigo siendo el nene y me escribe. Tírame el DM, no pa' estar peleando, tú no ere' Shakira ni yo Piqué. Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere", se escucha en la canción.

Karol G y Anuel AA tuvieron una relación por más de tres años, sin embargo, en 2021, sorpresivamente anunciaron su separación sin dar detalles de lo que sucedió. A pesar de su ruptura se les siguió viendo juntos en varios eventos, por lo que se especuló que regresarían muy pronto, no obstante, después de que el intérprete de "La Jeepeta" empezara a salir con Yailín "La Más Viral", la cantante colombiana se alejó y el reguetonero se casó con la influencer y artista urbana.

Anuel AA se casó con Yailín después de terminar con Karol G

¿Yalín tiene depresión tras separación con Anuel?

Esta semana, Yailín preocupó a sus millones de fanáticos debido a que compartió en su cuenta de Instagram una imagen que hablaba sobre la depresión. En el dibujo se aprecia a una mujer embarazada tocando su vientre en el que se puede leer: "La depresión es algo muy difícil que quiere adueñarse de ti, si le demuestras que eres débil se adueña de tu corazón y tu mente, pero confío en ti mi Dios que nunca me vas a dejar sola porque soy fuerte como me enseñaste”, destacó.

La intérprete de "Chivirika" actualmente ya no está con Anuel, pues después de una polémica relación, todo parece indicar que terminaron. La artista está a unos días de dar a luz a su hija, que llevará el nombre de Cattleya, la pequeña es la tercera hija de Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real del rapero, quien ya tiene otros dos, Pablo Anuel y Gianella Gazmey.

