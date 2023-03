Conoce la fecha en la que Shakira y sus hijos abandonarían España para mudarse a Miami

Shakira ha vivido una odisea con el acoso de la prensa tras su separación con Gerard Piqué y, es que se ha filtrado mucha información que ha dejado al dueño a muchas personas. El ex futbolista se vio perjudicado con su empresa Kosmos ya que ha manchado su reputación, es por eso que ya exige que la colombiana se vaya a Miami y para su buena fortuna.

Gerard Piqué y la de barranquilla no han vivido un proceso de separación amistoso y, es que al no dar declaraciones sobre el motivo de su ruptura, medios de comunicación han hecho su labor de investigación compartiendo algunas teorías de las posibles razones, siendo una posible infidelidad por parte del ex jugador de fútbol la más probable.

Shakira y Piqué. Fuente: Instagram @shakira

Gerard Piqué ruega a Shakira para que se vaya a Miami

Shakira como el catalán se mostraron hostiles uno con el otro pero manteniendo la cordialidad por el hecho de que comparten dos hijos y no querían lastimarlos; dicha relación comenzó a fracturarse aún más cuando comenzó a salir información sobre la supuesta infidelidad cometida por parte del dueño de Kosmos con su actual pareja Clara Chía Martí.

Por suerte para Gerard Piqué, ya hay fecha de mudanza de la colombiana con sus hijos, pues de acuerdo con la fuente “Mamarazzis”, la colombiana despegará el 1 de abril del presente año para aprovechas las vacaciones escolares que tienen los niños americanos y así teng mayor oportunidad de acomodarse en su nueva residencia.

La vida de Shakira en España ya no da para más y es que no solo su ex pareja quiere que se vaya de inmediato sino también los padres del ex futbolista, quienes ya están hartos del comportamiento de la colombiana en los últimos meses, pues no sólo ha atacado con indirectas al papá de sus hijos sino también a Joan Piqué y Montserrat Bernabéu.

