Ignacio López Tarso | Revelan nuevos detalles sobre el estado de salud del actor: “Es un verdadero toro”

Ignacio López Tarso, quien es considerado como una auténtica leyenda viviente del cine mexicano, se encuentra hospitalizado desde el pasado viernes 3 de marzo debido a un fuerte cuadro de neumonía y a una oclusión intestinal, sin embargo, el actor de 98 años ha respondido favorablemente al tratamiento y presenta mejoría, por lo que en esta nota te contamos cuál es la situación médica del protagonista de “Macario”, la cual, fue detallada por su hijo, el también histrión, Juan Ignacio Aranda.

Estas declaraciones de Juan Ignacio Aranda fueron vertidas durante un encuentro que sostuvo con distintos medios afuera del hospital en el que se encuentra internado su padre desde hace cinco días y aunque detalló que aunque todavía deberá permanecer en el área de terapia intermedia, ya hay una fecha para que puedan pasarlo a piso.

Ignacio López Tarso tiene 98 años de edad. Foto: FB: Juan Ignacio Aranda

“Mi padre todavía tiene una semi oclusión intestinal y todavía no sale de su neumonía, sus signos vitales están bien, pero bajos todos, satura bajo, presión alta, pulso alto, frecuencia cardiaca alta, pero va a estar bien, está todo canalizado”, comentó el hijo del actor, quien no se ha despegado de su padre desde que fue internado.

En otro momento de su intervención, Juan Ignacio Aranda detalló que fue necesario colocarle una banda nasogástrica a su padre pues a través de ella se le suministran los medicamentos y el alimento, no obstante, señaló que es un proceso doloroso y que por ello el emblemático actor de 98 años se encuentra un poco irritable, no obstante, refirió que son más los momentos en los que su progenitor está de buen humor y dispuesto a seguir mejorando y no dudó en calificarlo como un auténtico toro por su fortaleza.

Ignacio López Tarso podría abandonar el área de terapia intermedia el jueves 9 de marzo. Foto: FB: Juan Ignacio Aranda

“Le pusieron una sonda nasogástrica y eso es muy doloroso, le dolió mucho y no la toleró, está un poco molesto, pero ahí va, es un hombre muy fuerte, es un verdadero toro de lidia. Tiene color, tiene chapitas, sus labios ya no están nada morados, sus piernas ya no están nada hinchadas como cuando llegó, ese estómago todo dilatado, duro, duro… era una piedra la panza de mi papá, pero nada, está muy bien”, sentenció Juan Ignacio Aranda.

Durante una entrevista para “Sale el Sol”, Juan Ignacio Aranda agregó que otro de los motivos por lo que su padre ha tenido momentos de enojo y molestia es porque actualmente la mayoría de las personas que lo atienden son hombres, por lo que ya espera ser pasado a piso para comenzar a convivir con enfermeras pues es bien sabido a que pese a su edad todavía conserva una actitud pícara.

Ignacio López Tarso no considera el retiro como una opción. Foto: Especial

Durante los últimos años, Ignacio López Tarso ha visitado en hospital en al menos dos ocasiones pues en mayo de 2022 contrajo neumonía y en septiembre de ese mismo año se contagió de Covid-19, afortunadamente en ambas ocasiones salió bien librado, además, regresó a trabajar y reiteró que, pese a tener 98 años de edad no considera el retiro como una opción en su vida, por lo que habrá que esperar a que se mejor para saber si ya reconsideró su posicionamiento.

