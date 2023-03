Erika Buenfil: del desempleo a “Reina del TikTok, esta es su inspiradora historia

Desde hace casi tres años, Erika Buenfil ostenta el título de “La Reina del TikTok”, el cual, le brindó la oportunidad de volver a posicionarse en un lugar de privilegio dentro de la industria del entretenimiento, sin embargo, para conseguirlo tuvo que atravesar por momentos sumamente complicados pues su destino era incierto por el desempleo y la pandemia de Covid-19, por lo que en esta nota te contaremos la inspiradora historia de la actriz regiomontana que como ave fénix, logró resurgir de las cenizas.

Es innegable que Erika Buenfil tuvo una de las carreras más prolíferas de toda la televisión mexicana pues desde su debut, el cual ocurrió a principios de la década de 1980, se convirtió en uno de los principales rostros de los melodramas de la pantalla chica y dicho éxito logró mantenerlo hasta casi tres décadas después, no obstante, durante los últimos años fue quedando relegada por el surgimiento de nuevas figuras por lo que quedó prácticamente desempleada.

Erika Buenfil descubrió el TikTok en plena pandemia y cuando estaba desempleada. Foto: IG: erikabuenfil50

En adición a la falta de trabajo, el panorama de Erika Buenfil se complicó aún más por la pandemia de Covid-19 por lo que quedó en una situación más que comprometida, no obstante, cuando todo parecía oscuridad su hijo Nicolás, quien es producto de su relación con Ernesto Zedillo Jr. le presentó una oportunidad que cambiaría su vida y que le daría un nuevo impulso a su carrera.

Así surgió “La Reina del TikTok”

En distintas ocasiones, la propia Erika Buenfil ha referido que cuando creía que su carrera había terminado su hijo Nicolás le propuso abrir un canal de YouTube, sin embargo, no le pareció buena idea debido a que consideraba que no tenía nada de interés para ofrecerle a la juventud, quienes son los principales consumidores de redes sociales, no obstante, su hijo no se rindió y le propuso hacer un video para TikTok, el cual, fue publicado en el perfil de su hijo y fue todo un éxito.

Nicolás fue el responsable de introducir a su madre al mundo del TikTok. Foto: IG: erikabuenfil50

Cabe mencionar que, Erika Buenfil ha señalado que en un principio se sumó a TikTok solo para complacer y empatizar con su hijo, sin embargo, en cuanto descubrió lo que podía hacer, ya no se detuvo, además, cuando descubrió que podía generar ingresos de las redes sociales puso aún mayor esfuerzo y fue así como se ganó el título de “La Reina del TikTok”.

“Yo me quedo sin trabajo, sin algo fijo y me dice Nicolás, ‘no te preocupes están las redes’ y yo no le creía porque decía ‘¿qué voy a hacer en las redes? Y yo no tengo nada qué hacer’ él me dijo que hiciera un canal de YouTube pero yo no quise porque qué pena, entonces le dije ‘vamos a hacer ese baile, ¿qué es?’ y me dice ‘es TikTok’ y dije bueno, vamos a hacer eso de tus redes y hago el canal de YouTube y lo hacemos juntos, pero él abrió el canal, él hizo todo, yo realmente de computadoras no sabía nada en ese entonces y a partir de ahí, por alguna razón que yo quería conectar con él, bajo TikTok y empecé, entonces ya nunca paré, pero fue recomendación 100% de él”, señaló Erika Buenfil en una entrevista para “Hoy Día”.

Debido al éxito que tuvo en TikTok, la carrera de Erika Buenfil tuvo un nuevo impulso, el cual, le permitió regresar a las telenovelas donde actualmente sigue derrochando talento, no obstante, no ha descuidado su faceta como “La Reina del TikTok”, además, su historia ha inspirado a otras celebridades a utilizar las redes sociales para darle un nuuevo giro a sus carreras.

