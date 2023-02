Erika Buenfil reaparece con Emmanuel Palomares, así lucen juntos

Luego de haber sido relacionados sentimentalmente, Erika Buenfil y Emmanuel Palomares nuevamente se dejaron ver juntos y sumamente divertidos, por lo que en esta nota te contamos todos los detalles de entretenido reencuentro que causó furor en redes sociales, donde, como era de esperarse, volvieron a avivarse los rumores de un supuesto romance.

Fue a través de TikTok donde Erika Buenfil y Emmanuel Palomares nuevamente se dejaron ver juntos y en esta ocasión no hubo abrazos ni coqueteos como en ocasiones anteriores pues en el video que difundieron ambos aparecieron realizando una enérgica coreografía al ritmo de “Follow the leader” en la que las dos celebridades de las telenovelas sacaron a relucir sus mejores pasos de baile.

El video de “La Reina del TikTok” junto al galán venezolano apenas y duró escasos 15 segundos, sin embargo, fue el tiempo suficiente para causar un gran revuelo en la mencionada plataforma digital surgida en china, prueba de ello es que en tan solo unas cuantas horas dicho clip logró acumular cerca de un millón de reproducciones y más de 50 mil likes, además, se generaron todo tipo de reacciones entre los usuarios de esta concurrida aplicación pues mientras algunos los felicitaron por su estrecha amistad otros más se encargaron de volver a avivar los rumores de un supuesto romance entre ambas personalidades.

Cabe mencionar que, Erika Buenfil únicamente escribió “Aquí andamos” para acompañar su video junto a Emmanuel Palomares, quien en esta ocasión decidió no replicar el post de “La Reina del TikTok” en sus distintos perfiles de plataformas digitales.

Erika Buenfil y Emmauel Palomares se llevan 27 años. Foto: IG: erikabuenfil50

Erika Buenfil y Emmanuel Palomares niegan romance

El supuesto romance entre Erika Buenfil y Emmanuel Palomares se originó debido a que en redes sociales los seguidores de ambas celebridades detectaron que habían incrementado de manera considerable sus interacciones desde hace unos meses pues grabaron una gran cantidad de videos para sus respectivos perfiles de TikTok e Instagram, además, trascendió que pasaron juntos las últimas fiestas decembrinas y por si fuera poco también se llegó a decir que fue “La Reina del TikTok” quien intercedió por el exnovio de Irina Baeva para que protagonizara “Perdona nuestros pecados”, la nueva producción de Televisa en la que comparten créditos.

Tras todas estas versiones, la primera en salir a dar su versión de los hechos fue Erika Buenfil quien aseguró que lo único que había entre ella y el venezolano es una estrecha amistad y aunque reconoció que el galán de telenovelas le parece muy atractivo confesó que no podría tener un amorío con él pues podría fácilmente ser su hijo.

Esta sesión de fotos fue clave para que Erika Buenfil y Emmanuel Palomares fueran relacionados sentimentalmente. Foto: IG. emmanuelpalomares

"Ay 'nombre... ojalá manita, bueno fuera, pero no... respeto muchísimo a Emmanuel, nos llevamos muy bien pero no sé de dónde salió (el rumor) Además está hermoso, pero podría ser mi hijo, ¡por Dios, no!", fueron las palabras de Erika Buenfil.

Por su parte, Emmanuel Palomares señaló que se lleva muy bien con Erika Buenfil a quien conoce desde hace muchos años y señaló que es normal que los ven sonreír mucho en sus videos pues la actriz es una persona sumamente agradable, pero también reiteró que solo son amigos, además, mencionó que le parecen divertidos todos estos rumores.

SIGUE LEYENDO:

Desde la cama, Aleida Núñez derrite la red con arriesgado micro bikini

Yanet García sacude la red con coqueto mini short que resalta sus curvas

Jacky Ramírez eleva la temperatura en TikTok con arriesgado look lleno de escotes