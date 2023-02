Emmanuel Palomares revela sus verdaderos sentimientos por Erika Buenfil: "Es una mujer admirable"

Desde hace algunos días se especuló que Erika Buenfil y Emmanuel Palomares estaban en una relación, lo que desató mucha polémica debido a que la actriz es 27 años mayor que él. Ahora, el protagonista de "Perdona nuestros pecados" habló al respecto y reveló sus verdaderos sentimientos por su compañera de escena, esto para terminar definitivamente con todos los rumores que los han rondado y que aseguró les han causado mucha gracia.

Recientemente una revista de espectáculos, publicó una nota en la que afirmó que la actriz, de 59 años, estaba dándole una nueva oportunidad al amor con el galán de telenovelas, que tiene 32. Al darse a conocer la información han sido portada de diferentes portales de espectáculos y los periodistas están en busca de conocer los detalles de su relación, es por eso en una entrevista, el venezolano fue cuestionado sobre su supuesto romance con Buenfil, por lo que indicó que aunque le parece una mujer hermosa, solo son amigos.

Emmanuel Palomares habla de su relación con Erika Buenfil

En una conversación, el actor que también participó en "La Herencia" indicó que tanto él como Erika, saben muy bien que los han involucrado sentimentalmente, sin embargo, esto sólo les ha causado gracia. "Erika es una gran compañera. De hecho, hoy grabamos juntos y me contó, ‘¿viste lo que están diciendo?’, y le digo, ‘sí, ¿de dónde?’, me dice, ‘no sé’; nos moríamos de la risa”, destacó Palomares, quien agregó que pese a los rumores no dejarán de estar juntos.

“Seguramente van a ver TikToks por ahí, donde nos divertimos mucho, pues la reina del TikTok, además de que es una gran actriz”, indicó Emmanuel, que también resaltó que los rumores empezaron tras el estreno de "Perdona nuestros pecados", la telenovela la productora Lucero Suárez que se transmite por TelevisaUnivision desde el pasado 30 de enero, pues aseguró que el público los quiere ver "pecar".

Aunque admitió que Erika Buenfil es muy hermosa y que pasa buenos momentos con ella grabando, destacó que tan sólo es una amiga. Asimismo, aseguró que tomaron los rumores de su presunta relación de la mejor forma, pues en lugar de enfadarse, les pareció muy cómico que los vinculen sentimentalmente. De igual forma, recalcó el trabajo de la actriz, quien actualmente está haciendo dupla con Jorge Salinas, que fue acusado de serle infiel a su esposa Elizabeth Álvarez.

Emmanuel Palomares descarta romance con Erika Buenfil IG @emmanuelpalomares

“Nos reímos mucho del asunto porque, realmente te le digo, nos la pasamos muy bien grabando, nos conocemos hace varios años, ya pero qué te digo, yo entiendo que a la gente le llama la atención, yo no sé si por el nombre de la historia, ‘Perdona nuestros pecados’, y quiere vernos pecando a todos, pero lo que yo más agradezco es el cariño de la gente, porque ahí está la gente siempre pendiente de nosotros, a Erika la queremos muchísimo, es una mujer admirable, sin duda”, concluyó.

Emmanuel Palomares no es el único que ha hablado de su supuesto romance, ya que Buenfil también conversó con la prensa recientemente y dijo que el actor originario de Venezuela le parece una persona muy atractiva, sin embargo, no tiene ninguna relación sentimental con él. Además, enfatizó que es muy joven, pues podría ser su hijo, puesto que es 27 años menor que ella: "nos llevamos muy bien pero no sé de dónde salió (el rumor) Además está hermoso, pero podría ser mi hijo por Dios, no".

