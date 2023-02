Jorge Salinas afirma que sigue enamorado de Elizabeth Álvarez tras ser señalado de infiel

Jorge Salinas volvió a negar que le haya sido infiel a su esposa Elizabeth Álvarez, por lo que afirmó que está muy enamorado de la actriz, pues aseveró que aún siente "mariposas en el estómago" cuando ve. Esta aclaración surge después de que una revista de espectáculos publicara hace un par de semanas una serie de fotos en el que se ve al galán de telenovelas junto a su nutrióloga, Anna Paula Guerrero-Castillo, a quien supuestamente besó.

El actor se encuentra promocionando su nuevo melodrama "Perdona nuestros pecados", por lo que ha ofrecido algunas entrevistas, es por eso que en una conversación con Univision, nuevamente salió el tema de sus presunta infidelidad. Salinas, de 54 años, admitió que su matrimonio ha atravesado varios momentos difíciles, por lo que ahora saben como confrontarlos, sin embargo, lo único que le preocupa es que su familia no resulte afectada tras este escándalo.

Foto: Especial

“En mi caso, no me importa qué me dirán, sí me importa el daño que se le pueda provocar a mi familia, en función de lo que tú dices, eso sí me preocupa y eso no está bien”, indicó el artista, quien tiene un matrimonio de más de 10 años con Elizabeth Álvarez, con la que también tuvo a los mellizos: León y Máxima. Es por sus pequeños que Salinas ha salido a desmentir que tenga haya engañado a la villana de "La fea más bella".

Jorge Salinas aún "siente mariposas" por Elizabeth Álvarez

El protagonista de "Fuego en la sangre" destacó que su matrimonio es muy estable, a pesar de la revista de espectáculos aseguró que tenía una relación extramarital con su nutrióloga, que también ha negado tener alguna aventura con la celebridad. Asimismo, Jorge Salinas destacó que aún está muy enamorado de su esposa tras tener varios años de casados y pasar momentos difíciles propios de las parejas.

“Esa emoción de las mariposas en el estómago, porque sí pasa, las veces que lo siento cuando veo a mi esposa”, destacó durante la entrevista con el medio estadounidense, con el que también admitió que ha tenido errores, sobre todo en sus relaciones pasadas, pues hay que recordar que en sus demás matrimonios y noviazgos se le señaló de ser un hombre infiel, ya que mientras estaba comprometido con una persona, salía con otra mujer.

Foto: Especial

“Dices: ‘¡Wow! Cuántos errores he cometido creyendo que estaba en el lugar correcto’ y eso es por falta de inteligencia emocional”, destacó Jorge Salinas, quien en los últimos meses se ha mostrado mucho más abierto para hablar con la prensa de esta situación que lo mantuvo en el ojo del huracán, puesto que hasta se llegó a decir que Álvarez, de 45 años, lo había corrido de su casa después de que salieran a la luz las imágenes en las que supuestamente el actor estaba besando a otra mujer.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez se conocieron cuando protagonizaron "Fuego en la sangre", en 2008. A pesar de que se decía que ya habían comenzado a salir desde aquel tiempo, hicieron oficial su relación en 2009 tras el divorcio del actor de Fátima Boggio, con quien estuvo casado por 13 años y procreó dos hijos, los gemelos Jorge y Santiago. En los últimos años habían mostrado que tenían una relación muy fuerte, no obstante, después de la supuesta infidelidad se colocaron en el escándalo.

