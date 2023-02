Erika Buenfil: ellos son los apuestos galanes que fueron novios de “La Reina del TikTok”

Debido a que Erika Buenfil fue relacionada sentimentalmente con Emmanuel Palomares, los seguidores de la actriz se han cuestionado de manera recurrente quiénes han sido los galanes que han logrado robarle el corazón a “La Reina del TikTok”, por lo que en esta ocasión haremos un recuento del historial amoroso de la estrella de telenovelas y te diremos si el histrión nacido en Venezuela será el encargado de sacarla de la soltería.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que el supuesto romance de Erika Buenfil y Emmanuel Palomares se originó debido a una candente sesión fotográfica que realizaron para una revista, además, ambas personalidades aumentaron sus interacciones en redes sociales y por si fuera poco también comenzaron a trabajar juntos en la telenovela “Perdona nuestros pecados”.

Erika Buenfil aclaró cuál es su verdadera relación con Emmanuel Palomares. Foto: Especial

Tras todo el revuelo que se armó, Erika Buenfil fue la primera en romper el silencio y ante distintos medios aseguró que lo único que tiene con el exnovio de Irina Baeva es una muy estrecha amistad, aunque reconoció que el histrión sí le parece muy atractivo, no obstante, enfatizó que no podría tener una relación con él debido a que fácilmente podría ser su hijo, por lo que “La Reina del TikTok” sigue siendo una de las solteras más cotizadas de la farándula.

Ellos fueron todos los galanes de Erika Buenfil

Óscar Athie

En la década de 1980, Erika Buenfil tuvo un tórrido romance con el cantautor, Oscar Athie, con quien incluso ya tenía planes de llegar al altar pues su amorío ya se había prolongado por alrededor de once años, no obstante, el día que se iban a comprometer en Acapulco, el intérprete dejó plantada a la actriz y fue así como dicha decepción marcó el fin de esta relación de la actriz.

Erika Buenfil y Óscar Athie tuvieron un romance de varios años. Foto: Especial

Luis Miguel

Tras su primera gran decepción amorosa, Erika Buenfil aseguró que durante un tiempo le tuvo cierto rencor a Acapulco pues fue ahí donde le rompieron el corazón, no obstante, fue Luis Miguel quien se encargó de cambiar este sentimiento pues fue en dicho puerto donde ambas celebridades tuvieron una intensa relación que, aunque no fue formal, dejó marcada de por vida a la actriz.

En distintas entrevistas, Erika Buenfil ha referido que “El Sol de México” es todo un galán que sabe perfectamente como conquistar a una mujer pues es sumamente romántico y detallista, además, también llegó a revelar que fue con “Miky” con quien vivió sus fantasías sexuales más intensas, no obstante, ella misma ha dejado en claro que su romance no duró mucho pues el cantante no quería un compromiso serio.

Erika Buenfil aseguró que Luis Miguel era todo un caballero. Foto: Especial

Omar Fierro

En 1988, Erika Buenfil y Omar Fierro compartieron créditos en la telenovela llamada “Amor en silencio” donde debido a la convivencia diaria comenzaron un romance, sin embargo, las cosas aparentemente no fluyeron como debían y su amorío solo duró tres meses, pues así lo relató la propia “Reina del TikTok”.

El romance de Erika Buenfil y Omar Fierro no prosperó. Foto: Especial

Eduardo Santamarina

“La Reina del TikTok” y el hoy esposo de Mayrin Villanueva tuvieron una intensa relación en el año de 1995 cuando ambos participaron en la telenovela llamada “Marisol” y según la actriz, dicho amorío solo duró el tiempo de grabación de la mencionada producción, además, ha detallado que la intimidad con el histrión era muy buena, pero señaló que su amor no proliferó debido a que el actor estaba en su época de juventud, por lo que solo quería divertirse.

Eduardo Santamarina también logró conquistar a "La Reina del TikTok". Foto: Especial

Ernesto Zedillo Jr.

Erika Buenfil ha relatado en distintas ocasiones que su romance con Ernesto Zedillo Jr. fue sumamente fugaz, no obstante, en el tiempo que estuvieron juntos la actriz quedó embarazada y según relata, cuando le dio la noticia al empresario y arquitecto este simplemente se desapareció, por lo que desde entonces se encargó de criar sola a su hijo Nicolás, quien hace apenas unos años tuvo un acercamiento con su padre.

Nicolás es furto de la relación de Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr. Foto: Especial

“La Reina del TikTok” ha referido que no le guarda rencor a Ernesto Zedillo Jr. pues en su hijo Nicolás le dio su felicidad más grande. Cabe mencionar, que desde el 2005, cuando se convirtió en madre, la actriz no ha vuelto a tener una relación formal.

