Ignacio López Tarso, leyenda que sigue vigente y dando cátedra en escena

Con más de 70 años en la industria del entretenimiento nacional y con 98 años recién cumplidos, don Ignacio López Tarso sigue vigente en la pantalla chica, sin embargo, extraña mucho hacer cine.

“Hace mucho que no hago una buena película, me invitan para cositas que no me gustan, participaciones pequeñas en cintas mediocres, ¡y no! He hecho 54 películas de las cuales 40 son muy buenas, y eso quiero seguir haciendo, si se puede, sino mejor no, a hacer cine mediocre o malo, pequeños personajes en películas sin importancia. Eso no me interesa en lo absoluto”, afirmó el primer actor.

A falta de proyectos en el cine, concentra su atención en el teatro, de hecho no paró ni en la pandemia. Junto a su hijo Juan Ignacio, hicieron siete obras por streaming que tuvieron un buen número de audiencia; seis las hizo sólo acompañado de su primogénito y la otra fue Macario, donde estuvieron acompañados por un guitarrista y otra actriz.

Ahora espera que el Teatro San Jerónimo, administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, abra sus puertas pronto para regresar a trabajar.

“Después de la pandemia vi todo muy mal, se va reanudando apenas, hay muy poco teatro en este momento. Nosotros esperamos que el seguro dé luz verde para reanudar la obra "Una vida en el teatro”.

Aunque lamenta la falta de apoyo a la cultura por parte de la actual administración, prefiere no profundizar en temas de política o religión para no meterse en problemas.

MAAZ