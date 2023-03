VIDEO| Camila, hija del "Negro" Araiza, se rapa: "Mi feminidad soy yo"

Camila, hija de Raúl "El Negro" Araiza, tomó la decisión de raparse, sin embargo, esto no fue para hacer un cambio de look radical, sino también para romper con los estereotipos de belleza y enfocarse más en su amor propio. La hija del conductor de Hoy compartió un video del momento en el que se despidió de su cabellera y explicó sus razones; asimismo, en su cuenta de Instagram publicó una serie de fotos en las que mostró cómo se ve con su nueva imagen.

Desde el año pasado la hija del actor y presentador de Televisa había cortado su cabello mucho más pequeño, sin embargo, esta vez se despidió totalmente de su melena, ya que indicó siempre lo ha relacionado con su feminidad, por lo que ahora quiere demostrarse que el cabello no tiene que ver con eso. "Siempre he tenido un trip con mi pelo, creo que todas las mujeres", explicó en un video que subió a su cuenta de TikTok, en el que dio a conocer sus motivos para hacer esto.

Camila Araiza se rapa y le manda mensaje a su papá

La también modelo e influencer compartió que su novia Camila Solórzano Arouesty, quien vive con alopecia, le ayudó a tomar esta decisión: "Cam me ha ayudado mucho a poder entender desde un punto en donde mi feminidad soy yo, mi feminidad está dentro de mi. Soy hermosa literalmente por el simple hecho de existir, por lo que hay dentro de mi y por lo que comparto con los demás y quiero abandonar la vanidad, y siento que es algo que es algo que me va ayudar a abandonarla".

Camila Araiza aseguró que siempre le dio mucha importancia a su pelo, pero que ahora quiere tomar un nuevo rumbo al "limpiar e ir rompiendo cánones sociales". Asimismo, indicó que sus padres también han influido en que le ponga mucho valor a su melena, por lo que tomó un tiempo para decirle un mensaje a su papá, a quien le explicó que no es una etapa de rebeldía, sino que ella lo hace por amor propio y entender que su belleza es interior.

"Mi papá me va a cargar, o sea, papi me te amo con todo mi corazón, quiero dedicarte un momento. Te amo muchísimo. Quiero que sepas que esto no es rebeldía como siempre haz creído, (que) lo hago por joder al mundo, y un poco sí, pero en realidad es por mi. Tienes una hija huevuda, valiente", indicó la joven al dedicarle un momento a su papá, el cual siempre la ha apoyado sobre todo cuando dio a conocer que era panromántica y demisexual.

En el video se puede ver como Camila inicia tomando la máquina para cortarse el cabello y después de quitarse los primeros mechones, su novia la ayudó a terminar con el proceso, mientras que ella misma se daba palabras de aliento. "Quiero ofrendarlo a hacerme una mejor persona, a quererme de diferentes maneras, a quererme de verdad por lo que soy", indicó ante sus miles de seguidores quienes aplaudieron su valentía y hermoso mensaje.

En tanto, en Instagram compartió una serie de fotos dando a conocer su nueva imagen. Con la frase "holy shit! she did that!" (¡Santo cielo! ¡Ella hizo eso!), la hija de "El Negrito" publicó las imágenes con las que recibió cientos de reacciones por parte de sus admiradores "que bueno que te atreviste te vez increíble y bueno no te preocupes el cabello vuelve a crecer", son algunas de las palabras que se pueden leer.

