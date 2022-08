Camila, hija del "Negro" Araiza, asegura que revelar que es panromántica y demisexual le salvó la vida

Camila Araiza, hija del conductor de Hoy, Raúl "El Negro" Araiza, se sinceró después de haber revelado que es panromántica y demisexual, pues indicó que "salir del closet" ante el público le salvó la vida. Además, la hija del también actor habló de cómo tomaron la noticia sus padres y la relación que mantiene con Camila Solórzano, su novia.

Fue durante el mes del Orgullo LGBTTTIQA+, que Camila tomó sus redes sociales para dar a conocer su orientación sexual, y aunque el principio se dijo que era pansexual, la joven de 25 años aclaró en una entrevista para la revista "Quién" que ella prefiere denominarse panromántica y demisexual porque tiene una connotación mucho más profunda.

Camila Araiza asegura que revelar que su orientación sexual le salvó la vida

La también influencer destacó que definirse como una persona panromántica y demisexual le salvó la vida, pues por mucho tiempo se sentía triste y nada tenía sentido para ella. “La sociedad, mis círculos no me estaban llenando y toqué fondo en mis emociones. Fue cuando dije: ‘ya no quiero seguir así’. Algo más allá me decía que todo iba a estar bien y que confiara, que podía ser de nuevo la que alguna vez se sintió feliz”, contó a la publicación.

Camila Araiza se liberó al hablar sobre su orientación sexual Foto: Especial

Indicó que aunque fue una niña muy sociable, con el tiempo comenzó a ser "introvertida, miedosa y desconfiada". Araiza confesó que tenía especie de trastorno dismórfico corporal, ya que no se sentía conforme con su cuerpo y creía que debía mejorar su físico para ser aceptada por los demás. No obstante, ahora entiende que no necesita la aprobación de nadie para decir quién es.

“Mi sexualidad se confirma hasta este punto de mi vida, a mis 25 años. No es que me guste el físico de alguien sino su alma, su energía. (...) Hoy creo en lo expansivo, porque yo puedo amar a cualquier persona, porque aquella línea de vida que la sociedad nos ha impuesto sólo nos limita y es cuando debemos preguntarnos ‘¿en qué momento estamos haciendo lo que nos hace feliz?’”, reflexionó la hija del conductor del matutino de Televisa.

Camila Araiza presenta a su novia

Camila indicó que después de confesarle a sus padres, Raúl Araiza y Fernanda Rodríguez, ellos lo aceptaron y la apoyaron de manera incondicional. Además, aseguró que su familia admitió que se ve muy feliz con su novia Camila Solórzano, con quien ya tiene seis meses de relación y con la que está viviendo actualmente.

“Estoy enamoradísima de Cam, iniciamos siendo amigas y después nos dimos cuenta de nuestras similitudes, no sólo en los nombres sino en el arte que compartimos, a que teníamos dolores iguales; además, somos Sagitario. Hoy nuestros papás nos dicen que nunca nos habían visto tan felices y aunque hay subidas y bajadas, caminamos juntas y eso es lo que importa”, destacó.

