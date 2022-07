Camila Araiza: Así fue como "salió del clóset" ante sus papás: "En algún punto fui homofóbica conmigo misma"

Camila Araiza, hija del conductor Raúl "El Negro" Araiza, describió cómo fue "salir del clóset" con sus papás y lo que ocurrió una vez que les reveló sus preferencias sexuales; esto luego que durante la 44 Marcha del Orgullo LGBT+ de la CDMX la joven confirmara su relación con la modelo Camila Solórzano y se declarara pansexual.

Fue mediante el podcast "Piel Canela", el cual tiene en conjunto con su novia, en donde Camila habló acerca de cómo descubrió sus preferencias sexuales y el momento en que decidió hablar de ello con su familia. Fue a los 25 años cuando tomó la decisión de compartirlo con sus padres.

"Creo que hay muchas personas que creen ‘bueno, entonces toda tu vida estuviste enclosetada (sin aceptar sus preferencias)’ pero es como, ‘no güey’ yo sí creo que el espectro sexual es paulatino, va cambiando, vas necesitando diferentes cosas, vas descubriendo diferentes cosas. Esto yo nunca me lo cuestioné”, comentó Camila al inicio del podcast.

Camila Araiza se juzgó por sentir alguna atracción por otra mujer

En el podcast Camila Araiza también relató que en algún momento de su vida llegó a juzgarse a sí misma por sentir alguna atracción por otra mujer y también sintió homofobia consigo misma debido a sus sentimientos:

"Me atrevo a decir que en algún punto fui super homofóbica conmigo misma de que directamente si tenía un pensamiento indecente con otra mujer era como, ‘no Dios mío por favor, no quiero ser gay, esto no puede pasar’”, etapa que la condujo a iniciar un proceso de trabajo consigo misma.

"En algún punto sí me empiezo a dar cuenta que por más que no me gusta definirme digo, llevaba mucho tiempo no definiéndome porque no lo veía necesario, pero sí entiendo que en este planeta es necesario definirte para tener una comunidad que te comprenda (...) Yo en esta vida nací siendo Camila, nací siendo mujer porque ¿qué tal si tengo que experimentar la feminidad? dar vida, ser mamá", relató.

Familia de Camila la apoyó tras "salir del clóset"

Una vez que Camila Araiza decidió hablar acerca de sus preferencias con sus papás tuvo un apoyo inmediato, narró la joven: “Yo decido totalmente hablar con mis papás y tuve una bienvenida increíble, con mi familia también, con mis amigos también pero sí fue mucho primero comprenderme a mí misma antes de hablarlo y saber que también hay personas que te van a rechazar, que se van a alejar porque lo que no conocen, lo que es desconocido te espanta”.

Finalmente, la hija del "Negro" Araiza aseguró que Camila Solórzano es la primera novia que tiene, ya que antes de esta relación solo había salido con hombres. En el podcast la modelo confesó que fue ella quien dio el primer paso para iniciar una relación y que al inicio tenía mucho temor.

“Cuando empecé a andar contigo, sentí que fue como raparme otra vez, sentí lo mismo, sentí como que que el mismo proceso de ‘tengo miedo’ (...) Yo lo empecé a sentir, y te lo dije en el momento que lo empecé a sentir, y obviamente entró un buen mi miedo y la verdad tú me ayudaste muchísimo en este proceso, por suerte me contestaste al otro día”, agregó.

