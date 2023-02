Novia de Camila, hija de Raúl Araiza, inicia tratamiento contra esta enfermedad que la llevó a la depresión

Fue en junio del año pasado que, en el marco del Mes del Orgullo LGBTTTIQ+, Camila Araiza, hija de Raúl "Negro" Araiza, se declaró como una persona pansexual, esta es una orientación sexual y la palabra proviene del griego, "pan" que se traduce como "todos", por lo tanto, al unirse con la palabra “sexual”, da como resultado el popular término que se utiliza para describir la atracción hacia personas de todos los géneros, más allá de los parámetros masculino-femenino.

La hija del querido conductor de Hoy, destacó que definirse como una persona pansexual le salvó la vida, pues por mucho tiempo se sentía fuera de lugar y sus emociones carecían de sentido para ella: “La sociedad, mis círculos, no me estaban llenando y toqué fondo en mis emociones. Fue cuando dije: ‘ya no quiero seguir así’. Algo más allá me decía que todo iba a estar bien y que confiara, que podía ser de nuevo la que alguna vez se sintió feliz”, comentó en una entrevista con la revista Quién.

La también influencer aseveró que después de confesarle a sus papás Raúl Araiza y Fernanda Rodríguez, ellos lo aceptaron y la apoyaron de manera incondicional y en este sentido reveló que se siente agradecida de ver que su familia la quiere y valora su felicidad al lado de su novia Camila Solórzano, con quien ya tiene casi un año de relación.

Camila Araiza, una amiga y su novia. Foto: Especial

Es precisamente su novia quien ahora ha dado de qué hablar debido a que recientemente se sometió a un tratamiento para terminar con una enfermedad que la ha deprimido. Camila ha confesado que pasó 24 años ocultando que padece alopecia, pero fue hace tres años que decidió aceptarse tal y como es y con el propósito de enfrentar su enfermedad se rapó por completo.

La novia de la hija de "El Negro" Araiza se llama Camila Solórzano Arouesty y es una joven modelo que pertenece a la agencia Queta Rojas Model Management, esto de acuerdo a su cuenta de Instagram, donde comparte su trabajo en sesiones fotográficas. La joven ha colaborado en diversas campañas, firmas mexicanas y reconocidas revistas dedicadas a las tendencias y al estilo de vida.

En sus redes sociales, no sólo comparte su trabajo como modelo, también ha convertido en una celebridad que da un poderoso mensaje de aceptación y amor propio con respecto a la alopecia, y fue a través de plataformas digitales que dio a conocer que actualmente se encuentra en un tratamiento para que le crezca el cabello, pues a pesar de que se acepta tal y como es, ha decidido aprovechar los avances médicos para combatir este padecimiento que incluso la llegó a sumergir en depresión en algún punto de su vida. La joven modelo reveló que el tratamiento son unas pastillas que solo es apta para candidatos que tienen alopecia areata.

fal

SEGUIR LEYENDO:

Camila Araiza: Así fue como "salió del clóset" ante sus papás: "En algún punto fui homofóbica conmigo misma"