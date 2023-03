Kristal Silva se corona como la más bella en Venga La Alegría, luce su figura en ajustado vestido

Este martes 7 de marzo, la guapa conductora de "Venga La Alegría", Kristal Silva se robó todas las miradas en el matutino después de presentarse con un hermoso look que la coronó como la reina de belleza de la primavera o al menos así se lo hicieron saber sus fieles seguidores.

Desde los primeros minutos de transmisión, los seguidores de TV Azteca quedaron sorprendidos con el hermoso look que porto la estrella de televisión. Algunos de ellos aseguraron que es uno de los vestidos más coquetos que ha vestido desde que se integró al elenco estrella.

Foto: Especial

Kristal Silva roba suspiros en hermoso vestido

A sus 31 años, Kristal Silva se ha consolidado como una de las grandes figuras del entretenimiento gracias al excelente trabajo que ha realizado como conductora del matutino "Venga La Alegría". Además, ha participado en el reality show "Survivor México", en donde fue una de las favoritas.

Desde finales de 2022 y a principio de 2023, la famosa nacida en Tamaulipas ha tomado mayor protagonismo en el elenco de TV Azteca, por lo que prácticamente roba reflectores en cada una de las secciones. Fue precisamente esto lo que sucedió hace unas cuantas horas.

Fue precisamente esto lo que ocurrió hace unos momentos después de que Kristal Silva apareciera frente a todo el elenco de "Venga La Alegría" con un hermoso vestido que llamó bastante la atención por dejar al descubierto parte de sus hombros y sus esculturales piernas.

Como era de esperarse, el reciente look de la modelo no pasó desapercibido para nadie pues los seguidores aseguraron que es la más bella dentro del equipo que conduce el matutino. La mayoría le reconoció el espectacular look que portó en su transmisión.

Foto: Instagram/@VengaLaAlegria

Kristal Silva y su legado en TV Azteca

Desde hace unos años, Kristal Silva se integró de manera oficial al elenco de "Venga La Alegría", pero fue hasta finales de 2022 cuando tomó mayor relevancia tras la salida de Cynthia Rodríguez.

Además de brillar como conductora, la modelo también ha colaborado en realitys shows como "Survivor México", "¡Quiero bailar!" y "¡Quiero cantar!"

