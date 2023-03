Aseguran que el hijo de Silvia Pinal le está robando millones a la actriz, esto se sabe

El hijo de Silvia Pinal, Luis Enrique Guzmán, le estaría robando a la primera actriz millones de pesos, así lo aseguró una supuesta fuente cercana, quien indicó que también está participando la esposa de este, Mayela Laguna. La familia se vuelve a colocar en el ojo del huracán, pues desde hace algunos meses se ha dicho que se ha ido fracturando su relación, sobre todo por las acciones del primogénito de la celebridad de la Época de Oro del Cine Mexicano.

Este martes, la revista Tv Notas publicó una entrevista con un supuesto conocido de la familia que reveló que hace unas semanas, Sylvia Pasquel se llevó a su mamá de viaje, por lo que Luis Enrique aprovechó para entrar al sótano de la residencia de la actriz ubicada en el sur de la Ciudad de México, en donde guarda algunas costosas pertenencias, entre las que estaban pinturas y joyas de mucho valor económico. Según la fuente, el hijo de la protagonista de "Viridiana" sacó algunas cosas y las está vendiendo y regalando.

"Este cuate ha resultado toda una fichita, que no conforme con sacarle lo que puede a su pobre madre, ahora se aprovechan de que, según dicen, su mamá ya ni se acuerda de qué tiene y qué no en su casa", destacó el informante a la revista de espectáculos, explicando que esto no lo hicieron solos, ya que un amigo en común los ayudó a sacar las cosas.

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna le robaron a Silvia Pinal, aseguran Foto: Especial

Luis Enrique Guzmán le roba a su mamá, Silvia Pinal

El conocido de la familia, que prefirió el anonimato, aseguró que un amigo de Mayela, que también conocía a una persona cercana a Silvia Pinal, le platicó que la actriz tenía una sótano lleno de cosas valiosas, sobre todo cuadros, los cuales le propuso sacar y sustituirlos por copias, para que ellos se quedaran con los originales. La nuera de la diva del Cine de Oro convenció a Luis Enrique y los tres entraron al cuarto cuando no estaban los demás miembros de la familia, y revisando el lugar encontraron "una maleta que contenía infinidad de cosas de oro de la señora".

“Escogieron lo mejor y supuestamente se lo llevaron, e incluso, según sé, Luis Enrique le regaló dos relojes de oro a Mayela de esa maleta, uno de ellos Cartier, para que ella los vendiera y se quedara con el dinero, y obvio él se quedó con más cosas... imagínate si a Mayela le dio eso, ¿qué no se habrá quedado él?”, dijo el informante, quien aseguró que fue la propia esposa de Guzmán, quien confesó haber tomado pertenencias de la actriz.

“Mayela es una mujer muy volátil, a la cual nada le preocupa, y así de la nada lo compartió y hasta comenzó a ofrecer los relojes y algunas medallas que, según ella, Luis Enrique le dio. Como si nada compartió que se metió a casa de doña Silvia en complicidad con el propio hijo de la actriz, imagínate nada más, solita se puso la soga al cuello”, relató el informante, que asegura que Pinal, aún le da una mensualidad a su hijo de 53 años.

Mayela está vendiendo las joyas de Silvia Pinal Foto: Tv Notas

“Luis le ha dado más alhajas en otras ocasiones que también eran de su mamá. Imagínate nada más en qué manos cayeron, en las de alguien que ni siquiera sabe el valor de las cosas que tiene, que las va a vender por tres pesos. Es una tristeza, y ojalá en verdad se haga algo, porque no es justo que sigan con estos abusos y, sobre todo, con su madre aún viva”, destacó la persona cercana a la familia.

Luis Enrique es el segundo hijo que tuvo el matrimonio de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, quienes también son padres de la cantante Alejandra Guzmán. Es artista fotógrafo, empresario y productor, sin embargo, siempre se ha cuestionado de dónde obtiene sus recursos, pues a diferencia de su hermana, no ha tenido ningún trabajo destacado. Asimismo, se ha especulado que quiere quedarse con la herencia de la actriz que es una de las más importantes del espectáculo en México.

