ASÍ ESTÁ REPARTIDA LA HERENCIA DE SILVIA PINAL EN SU TESTAMENTO FINAL

Silvia Pinal ya repartió herencia en su testamento: Su cuadro que le hizo Diego Rivera que es un tesoro impagable y su casa espectacular en el Pedregal se las dejó a Luis Enrique. A Sylvia Pasquel le dejó el Teatro Silvia Pinal y a Alejandra le deja el dinero de sus cuentas bancarias mientras que a sus nietos les hereda los 20 estacionamientos que tiene en la CDMX y con esta repartición no deja a nadie de su familia desatendido. La albacea del Testamento es Tina Galindo, por lo que nadie tiene que estar descontento ni sentir mezquindad entre ellos pues todos están más que protegidos por dicho testamento.

¿MAURICIO OCHMANN LE DA LAS “SOBRAS” DE SU TIEMPO A PAULINA BURROLA?

Paulina Burrola se pone verde y amarilla con ganas de matar y comer del muerto cada que su novio Mauricio Ochman vacaciona con su hija y su ex, Aislinn Derbez. Es complicado entender que los matrimonios se divorcian porque ya no pueden convivir pero, ¿si se pueden llevar lo suficiente como para irse de vacaciones y echarse una lunita de miel? Se separan, pero ¿siguen teniendo relación como si siguieran casados y él sigue siendo “el señor de la casa” a pesar de que ya tiene otra novia y la busca para darle la sobras de su tiempo”?

LAS CIRUGÍAS PLÁSTICAS SON HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE DEBERÍAN INCLUIRSE EN EL SEGURO DE ARTISTAS

¿Por qué tanta crítica malvada contra Cristian Castro porque se puso barbilla, se tatuó las cejas, se puso labios con lo que se da un aire con el muñeco Ken, el novio de Barbie?

Como artista no te puedes dar el lujo de envejecer y no es vanidad ni capricho, mantenerte juvenil y guapo son herramientas de trabajo, como si eres director de una compañía transnacional, no llegas a las juntas en pantuflas. En el medio artístico las cirugías plásticas son inversiones que tendrían que incluirse en un seguro, porque está entendido que si estás frente a una cámara tienes que verte bien, tener dientes bonitos, buen maquillaje, linda ropa y no tener arrugas o te quedas sin carrera.

MARIO VARGAS LLOSA ABANDONÓ EN NAVIDAD A ISABEL PREYSLER POR QUINIENTAVA VEZ, POR RABIETAS Y SI ELLA NO SE LAS AGUANTÓ A JULIO IGLESIAS NI AL MARQUÉS DE GRIÑÓN, MENOS SE LAS IBA A TOLERAR AL PREMIO NOBEL

Isabel Preysler dejó a Julio Iglesias y al Marqués de Griñón, por supuesto, no iba a aguantar que Mario Vargas Llosa abandonara la casa a cada rato por rabietas.

En Navidad, él se fue de la casa como se lo hacía a cada rato y no apareció por ningún lado, porque se pelearon y él la armó de tos, hizo tremendo oso y se salió de la casa furioso y ella siendo la socialité que es, decidió que tangos no le aguanta ni al premio Nobel de Literatura. Además de que el viejito ya debe usar hasta pañal y dijo que no lo iba a recibir nunca más en su casa.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ