Reaparece Santa Fe Klan cantando sentida canción con todo y botella ¿se la dedicó a Maya Nazor?

Maya Nazor y Santa Fe Klan son la sensación en redes sociales, pues luego de su rompimiento, ha habido una serie de publicaciones, posiblemente dedicadas el uno al otro, algunas de despecho, y otras cuantas que han dejado abierta la posibilidad del regreso, las menos, rompiendo toda esperanza.

Por su parte, Maya Nazor ha aparecido en las últimas horas en su Instagram y su TikTok oficiales con atuendos atrevidos, bailando a ritmo de reguetón, además de modelando increíbles atuendos para la época de primavera y verano que ya están por venir. Los fanáticos están locos por su belleza.

El canto fue a las afueras de la casa donde vivía de niño. Crédito: Instagram / @santa_fe_klan_473

Santa Fe Klan reaparece en redes

Santa Fe Klan, por su parte, apareció en las redes sociales junto a un músico del barrio, tocando la guitarra y cantando una canción que habla sobre el olvido, el dolor de dejar atrás a una pareja y sobre afrontar la vida en soledad. Incluso llevaba su botella de cerveza en la mano.

"Llego a casa y quiero oír tu voz, y la cama la encuentro vacía. Yo no entiendo cuál fue la razón, ni el motivo porque me dejaste. Yo te quiero con loca pasión, y de sueños, mi amor, me llenaste...", es una de las primeras estrofas que canta junto al compositor.

Y continúa con un amargo sentimiento: "...si me ven llorar, que me juzguen que es por culpa de ella. Si me encuentro tomando licor, es que quiero olvidar esta pena. No pregunten si me ven llorar, ni me juzguen si es por culpa de ella".

La influencer deslumbra al público con su belleza. Crédito: Instagram / @nazormaya

Dónde cantó este tema

Hasta el momento, no está del toco claro si su relación con Maya Nazor llegó definitivamente a su fin, por lo que la razón de que le haya puesto tanto sentimiento a la interpretación de la rola, es que extraña en lo más profundo a la madre de su pequeño, Luka Quezada Nazor.

Esta escena sucedió justo en una pared que tiene un gran mural con su rostro, representando lo que ha hecho con su música, y todos los corazones que ha tocado, todos los sueños que ha inspirado, y los logros que día a día cosecha gracias a su pasión.

El mural es conocido desde hace algunos meses. Es del artista urbano Noble, y también incluyó a la Virgen de Guadalupe, ya que es una de las grandes devociones que comparte con el cantante. Éste se encuentra en el Barrio de Santa Fe, en Guanajuato Capital, de donde es originario.

Santa Fe Klan está en pleno éxito, disfrutando de su fama y su pasión. Crédito: Instagram / @santa_fe_klan_473

Por si fuera poco, está ubicado en ni más ni menos que la casa donde se crió, creció y vivió durante algunos años, hasta que su pasión lo llevó a ganar varios miles de pesos. El proyecto empezó por la idea de montar en ese lugar una barbería, además de un estudio musical exclusivo para los niños con sueños de ser artistas, como él.

