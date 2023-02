VIDEO: Santa Fe Klan se olvida de Maya Nazor, es captado con nueva novia

Santa Fe Klan se habría olvidado de Maya Nazor, pues recientemente fue captado con otra joven que se presume es su nueva novia. Las imágenes se están apoderando de las redes sociales, pues previamente el rapero dijo que no quería tener una relación, sin embargo, al parecer le dio una nueva oportunidad al amor con otra persona y rompió por completo con las esperanzas de que volviera con la influencer que es madre de su hijo Luka.

En plataformas digitales como TikTok se ha vuelto viral un video que grabó un fan al encontrarse a Ángel Quezada, nombre real del artista guanajuatense, manejando en su camioneta. Mientras que aparentemente ambos están en un alto, el admirador aprovechó para capturar el momento en el que en su carro estaba escuchando "Cuidando El Territorio", de Beto Sierra, Calibre 50 y Santa Fe Klan, cuando en el otro automóvil estaba el propio rapero, quien se emocionó y animó a su fiel seguidor.

¿Santa Fe Klan tiene nueva novia?

El clip llamaba la atención por sí solo, sin embargo, algunos pudieron notar que en su camioneta no venía solo, ya que en el asiento del copiloto se observaba el rostro de una mujer, quien al ver que estaba siendo grabada se agachó e intentó ocultarse de la cámara. A pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibida y no ser identificada, los más observadores lograron verla en las imágenes que ahora se están haciendo virales en redes sociales como TikTok e Instagram.

Señalan que Santa Fe Klan tiene nueva novia Foto: Captura de Pantalla

El video ha dado de qué hablar, pues hace algunas semanas el intérprete de "Así soy" había declarado que no quería salir con nadie por respeto a Maya Nazor, con la que tuvo una relación por poco más de un año y es la madre de su hijo. No obstante, con las imágenes difundidas, los fanáticos especulan que se olvidó por completo de la influencer y ahora le está dando una oportunidad al amor con esta joven, que hasta el momento no ha sido identificada, ya que no se logra ver su rostro por completo.

En tanto, en redes sociales se decía que Maya y Ángel podrían regresar, pues la joven creadora de contenido había dejado algunas indirectas y habían sido captados juntos, pero esta unión se podría tratar solo de reuniones familiares, ya que la joven tiene la custodia del pequeño Luka de 7 meses. Así que los fanáticos que querían ver un reencuentro quedaron decepcionados con aquel clip en el que se observa al originario del barrio de Santa Fe, Guanajuato, paseando con otra mujer.

Asimismo, en los comentarios de los videos se observa como hay algunos internautas que celebran que el artista, de 23 años, le ponga fin a su relación con Maya Nazor, quien en las últimas semanas ha sido duramente criticada por supuestamente pedir 200 mil pesos de pensión alimenticia. A pesar de que la joven ha aclarado muchas veces que ella no exigió ninguna retribución económica a su ex pareja, los comentarios negativos no dejan de llegar a sus redes sociales de Instagram y TikTok.

Maya Nazor y Santa Fe Klan tienen un hijo llamado Luka Foto: Instagram

