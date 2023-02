Maya Nazor desata sospecha de nueva indirecta a Santa Fe Klan

Maya Nazor sigue causando furor en redes sociales, pero esta vez no fue por unirse a uno de los trends de baile o para mostrar un look revelador, sino porque según los usuarios nuevamente le envió una indirecta a Santa Fe Klan, quien es padre de su hijo y fue su pareja hasta el año pasado. Los fanáticos sospechan que la influencer quiere volver con el rapero guanajuatense, con quien ha dicho que mantiene una relación cordial a pesar de que terminaron con su relación.

La joven, de 24 años, es muy activa en sus redes sociales, sobre todo en su cuenta de TikTok, en donde hace poco alcanzó los 7 millones de seguidores. En esta plataforma de videos, usualmente Maya comparte sus mejores pasos de baile que acompaña con atuendos coquetos con las que presume su silueta que recuperó tras convertirse en mamá. Sin embargo, este miércoles subió un clip en el que hizo lip sync de un tema que es muy popular en el sitio y que llamó la atención por su letra.

¿Maya Nazor le envía indirecta a Santa Fe Klan?

La canción es un éxito de Anuel AA con una polémica letra, ya que se escucha: "Ella dice que te ama, pero dice que se lo hago mejor. Tranquilo pana mío que yo sólo le hago el favor". Lo que resaltó es que a diferencia de otros videos, esta vez Maya Nazor no hizo una coreografía o presumió su look, por lo que muchos lo tomaron como una indirecta para Ángel Quezada, nombre real del intérprete de "Así soy", pues desde hace algunas semanas comenzó a correr el rumor de que la influencer quiere regresar con su ex.

Esta no es la primera vez que Nazor comparte un video como este, y es que hace algunos días publicó un video cantando "La Bachata" de Manuel Turizo, y aunque recibió críticas por dejar ver que le gustaba el intérprete colombiano, otros de sus fanáticos empezaron a especular que era una indirecta para Santa Fe Klan, con el que tuvo una relación de poco más de un año, pero que terminó sorpresivamente. Hasta el momento, la influencer no ha querido revelar cuáles fueron los motivos que los llevaron a concluir su romance.

El artista y la joven creadora de contenido han recalcado que terminaron de buena forma, por lo que muchos de sus fanáticos aún no pierden la esperanza de volverlos a ver juntos, ya que se convirtieron en una de las parejas favoritas de las plataformas digitales y del medio artístico. Además, mientras Maya se dedica por completo a la crianza de su hijo Luka, Ángel ha dicho que por el momento no quiere iniciar una relación por respeto a su ex pareja.

Maya Nazor y Santa Fe Klan tuvieron a Luka en 2022 IG @nazormaya

Sin embargo, no todos sus fanáticos están a favor de que se reconcilien, sobre todo después de que se corrió el rumor de que Maya Nazor estaba exigiendo 200 mil pesos de pensión alimenticia. Esta especulación ha provocado que muchos internautas le escriban en sus publicaciones comentarios desagradables en donde la califican de "interesada". No obstante, la influencer se defendió y aclaró que no ha pedido remuneración económica ni para ella ni su hijo.

