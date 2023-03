Natalia Alcocer: desde su denuncia por violencia hasta su labor de parto tras ser detenida, esto se sabe

Este miércoles, Natalia Alcocer protagonizó una desconcertante escena debido a que sería detenida por la policía tras una acción legal que puso su exesposo Juan José Chimal en su contra. En medio de esta situación, la artista tuvo que recibir atención médica, ya que entró en labor de parto a los 7 meses. Toda esta situación desató una serie de dudas entre el público, pues de hecho, la ex participante de La Casa de los Famosos es quien tiene una demanda por violencia e contra el padre de sus hijas.

En 2015, la celebridad comenzó una relación con Chimal, un empresario que estuvo también involucrado con la hermana del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto. Con el ingeniero tuvo a sus dos hijas menores, pues previamente la actriz ya tenía a su primogénita. En 2020, la pareja se separó y al año siguiente Alcocer denunció que fue víctima de violencia, a partir de ese momento, la artista ha mostrado diferente evidencias que dan detalle de las agresiones que a sufrido presuntamente por su exesposo.

Natalia Alcocer denuncia violencia

La ex concursante de Suvivor México ha hecho recopilaciones de las agresiones que ha sufrido por parte de Juan José Chimal. A penas en septiembre del año pasado, Natalia compartió un video de una cámara de seguridad en la que se observa a un hombre agrediéndola físicamente. Asimismo, también mostró un audio donde aparentemente su exesposo la insultó llamándola "put*" y publicó las fotos en las que se ve su cara y brazos con hematomas y otras lesiones.

Foto: captura de pantalla

“Yo soy el anuncio de un feminicidio”, es una frase que ha dicho por mucho tiempo la modelo, que no sólo ha denunciado agresiones físicas y psicológicas, también económica debido a que Chimal no ha pagado la pensión alimenticia de sus hijas. La influencer, que se ha caracterizado por participar en diferentes realitys shows, tiene una demanda legal para que su expareja le de el dinero que les corresponde a las pequeñas.

Este 28 de marzo, Natalia Alcocer acudió a los juzgados de lo familiar para resolver el caso de la pensión alimenticia, pues asegura que le debe 22 meses. En el lugar, unos policías le presentaron una orden de arresto debido a que no presentó a sus hijas a la convivencia familiar con su expareja Chimal. La celebridad compartió un video en sus redes sociales en el que exhibió el momento en el que se la intentaron llevar aprehendida por unas horas, ya que era una demanda civil.

Después de que Alcocer fuera detenida, comenzó a presentar malestares, y se dijo que entró en labor de parto, pues hay que recordar que espera un hijo de Michael Cohn Del Real y tiene 7 meses de embarazo. La artista fue enviada al hospital donde fue atendida y esta mañana salió para seguir con el proceso de pensión alimenticia, que lamentablemente no tuvo ningún acuerdo, debido a que Natalia no aceptó la oferta de los representantes de su ex.

Foto: Captura de pantalla

SIGUE LEYENDO:

Natalia Alcocer denuncia a su propia madre por violencia: “Eso no define lo que soy”