Natalia Alcocer habría entrado en labor de parto tras ser detenida

Natalia Alcocer denunció la mañana de este martes, a través de las redes sociales, que fue arrestada tras salir de una audiencia de los juzgados de lo familiar en la Ciudad de México. Sin embargo, al momento de los hechos se dio a conocer que la actriz está embarazada, algo se había reservado la famosa. Al ser un acontecimiento fuerte comenzó a sentirse mal y tuvo que solicitarse el apoyo de los paramédicos; es posible que haya entrado en labor de parto, de acuerdo con TVNotas.

La evaluación de los paramédico apuntó a que su estado de gestación es avanzado por lo que se sigue valorando si la mantienen Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social o la trasladan al hospital. La ex Survivor no está sola, pues se encuentra acompañada por sus familiares y abogadas.

¿Por qué detuvieron a Natalia Alcocer?

La también conductora fue detenida debido a que no presentó a sus hijas a la convivencia familiar con su expareja Juan José Chimal, a quien denunció por haber ejercico violencia en su contra y no haber cumplido con las medidas cautelares impuestas por las autoridades. "Bueno aquí saliendo de juzgados y me van a arrestar. Me están arrestando, me están esperando", dijo Natalia Alcocer.

A través de un video que colgó en su cuenta de Instagram se puede ver cuando sus familiares y abogadas mantienen un diálogo con los uniformados, quienes le presentaron el oficio y le explicaron que la acción corresponde a los protocolos de la investigación. "Me a ir 12 horas, me van a arrestar 12 horas", dijo en una mezcla de emociones e incredulidad la ex integrante de "La Casa de los Famosos" no sin antes denunciar todo lo que estaba provocando su expareja.

Natalia Alcocer al momento de su detención (Foto: captura de pantalla)

De igual manera se puede escuchar a su abogada darle la indicación de subir todo a redes sociales, pues Chimal ha argumentado que quiere arreglar las cosas y quiere estar bien, pero hace exactamente lo opuesto.

Horas antes, Natalia Alcocer le envió un video a Juan José Chimal para pedirle tregua con la finalidad de no afectar más a sus hijas. En este caso le pidió paz a cambio de no darles los pasaportas a las pequeñas ni los meses de pensión atrasadas que supuestamente debe. Le pidió que le regale el alejarse de los juzgados y tener que estar aclarando "tus mentiras. Por favor, lo único que te pido es paz para poder sacarlas adelante", mencionó.

¿Natalia Alcocer ya fue liberada?

Después del arresto de Natalia Alcocer no se ha dado a conocer mucha información; sin embargo, la "Vikinga" publicó una historia donde le agradeció a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) su ayuda: "Gracias a la SSC de la CDMX por todas sus atenciones ante la injusticia que he sufrido hoy", escribió.

Se espera que en las próximas horas la actriz emita un comunicado o haga un video para dar cuenta de todo lo ocurrido desde la mañana de este martes 28 de marzo del 2023.

Mensaje de Natalia Alcocer (Foto: captura de pantalla)

