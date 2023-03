VIDEO: Natalia Alcocer es detenida tras denunciar que fue violentada

Natalia Alcocer fue arrestada la mañana de esta 28 de marzo debido a que no presentó a sus hijas a la convivencia familiar con su expareja Juan José Chimal. Previamente, la celebridad había denunciado públicamente que su ex esposo estaba ejerciendo violencia, pues no cumplió con las medidas cautelares que se le pusieron después de que fuera golpeada por el ingeniero industrial, que hoy impuso una denuncia en su contra.

En su cuenta de Instagram, la ex concursante de Survivor México compartió un video en el que indicó que se había presentado a los juzgados familiares para saber la pensión alimenticia que el padre de sus hijas le iban a dar. A las afueras de este lugar, la esperaban alrededor de cuatro policías quienes tenían una orden de arresto, debido a que Chimal declaró que no ha tenido convivencia con las pequeñas que están en su custodia.

“Bueno aquí saliendo de juzgados y me van a arrestar. Tengo un arresto, me están arrestando, me están esperando”, declaró en el clip Natalia, quien tiene una sonrisa nerviosa y de sorpresa debido a que no fue notificada. De acuerdo a lo que narró, nunca fue notificada, pues el domicilio está mal en el documento. “Me voy a ir 12 horas, me van arrestar no me han notificado porque yo ya no vivo ahí. Bueno chicos esto es lo que está pasado”, sentenció.

Natalia Alcocer es arrestada por incumplir con la convivencia familiar Foto: Captura de pantalla

En live de Instagram, la actriz pidió a sus seguidores informar al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Hartuch, y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheibaum. “Este jot… no salió tenía todo planeado (refiriéndose a su ex) por favor le pido que comuniquen al secretario Omar García Hartuch pasen este video a licenciada Claudia Sheinbaum, no está bien lo que están haciendo”, concluyó su video en el que se ve acompañada de su abogada y algunos familiares.

Natalia Alcocer denuncia violencia

A penas la noche de este lunes, Alcocer hizo un live en donde pidió al padre de sus hijas "paz" para ella y las pequeñas, pues constantemente está en los juzgado peleando por temas legales. Asimismo, ofreció una entrevista a Venga la Alegría en la que reveló que a penas el viernes pasado, presuntamente Juan José Chimal violó las medidas cautelares: "El señor me hostigó, rompió sus medidas cautelares y aún así va a salir el señor libre por 31 mil pesos".

Asimismo, indicó que su expareja también ha ejercido violencia económica en su contra, pues lleva varios años debiendo una justa pensión alimenticia. Además, confesó que quería darle de regalo de cumpleaños a una de sus hijas la oportunidad de viajar a un parque de diversiones en Estados Unidos, sin embargo, el empresario le negó el pasaporte para salir del país. Esta y otras seria de acciones ha hecho el es ex cuñado del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, según dijo la actriz y conductora de televisión.

