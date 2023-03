¿Romina Marcos odia a Ivonne Montero? Esto dijo tras el pleito de la vedette con Niurka en LCDLF2

En la segunda temporada de "La Casa de los Famosos", Ivonne Montero y Niurka Marcos protagonizaron una alianza que poco a poco se fue tornando algo tensa, hasta que finalmente fue un hecho para los televidentes que la relación se había fracturado y que "La Mujer Escándalo" no había quedado en buenos términos con la vedette, por lo cual hay mucha expectativa ahora que la actriz de "El Tigre de Santa Julia" compartirá pantalla con la hija de la ex Aventurera en la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

La noche de este martes 28 de marzo, durante la presentación de los participantes de dicho reality show, Romina Marcos respondió en exclusiva para "El Heraldo de México" si es que ella tenía alguna rencilla o problema con Ivonne Montero tras las diferencias que esta y su mamá presentaron en el reality show de Telemundo, en el cual curiosamente la mexicana fue coronada como la ganadora.

Y a pesar de lo que muchos podrían suponer, la hija de Niurka Marcos señaló que ella no tenía ningún problema con Montero, ya que de hecho la conoce desde antes de que ella compartiera créditos con su mamá en LCDLF2, por lo cual, su relación no se vio afectada por los pleitos que encabezaron la mexicana y la cubana dentro del reality.

"Fíjate que yo conocía a Ivonne desde antes, entonces yo siempre me llevé muy bien con ella y algo que yo siempre predico y digo es 'bueno si mi mamá no se lleva con alguien no quiere decir que yo no me voy a llevar con esa persona'. No creo que tampoco se llevaron tan mal, simplemente surgieron diferencias y ya", expuso a este medio la hija de "La Mujer Escándalo".